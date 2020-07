Ternana, Gallo non è stato rinconfermato per la prossima stagione

TERNI – La prima decisione della Ternana dopo l’eliminazione dai playoff per mano del Bari arriva al termine di una giornata nella quale il giudice sportivo ha fatto calare la mannaia sui rossoverdi (due turni a Gallo, 15 giorni al ds Leone, due turni a Palumbo, uno a Damian e Partipilo). Fabio Gallo, il cui contratto scade il 31 agosto dopo il prolungamento bimestrale, non sarà l’allenatore nella prossima stagione. Lo annuncia la società con una nota.

“La Ternana Calcio ringrazia l’allenatore Fabio Gallo il quale, come a tutti noto, è a fine contratto. Contestualmente si comunica che lo stesso Gallo non sarà riconfermato sulla panchina rossoverde per la stagione sportiva 2020/21. Al tecnico lombardo la Società augura un futuro calcistico positivo”

Tecnicamente, sono ancora sotto contratto per la prossima stagione i componenti del suo staff, ma è chiaro che difficilmente resteranno al loro posto senza l’allenatore che li ha portati.