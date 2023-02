Ternana fra Cittadella e cessione, Andreazzoli: “Subiamo la situazione, ma pensiamo al campo”

TERNI- Non poteva essere una conferenza stampa normale, quella del tecnico della Ternana Aurelio Andreazzoli alla vigilia del match col Cittadella (domani alle 14 al Liberati), perchè inevitabilmente le vicende societarie, con l’imminente cessione, prendono il sopravvento.

“La gara è molto difficile. Ho usato questo termine perchè sicuramente è stata una settimana difficile per noi, purtroppo. Non è stato facile parlare di Cittadella, perchè comunque siamo stati coinvolti dalle vicende societarie, dal mercato, dalla progettualità che ci viene a mancare, anche se non volevamo affrontarli. Purtroppo queste situazioni ti vengono addosso, avremmo preferito concentrarci soltanto sulla partita. Vorremmo giocarla, insieme al pubblico che per noi è sempre importante, in maniera rilassata”, dice il tecnico.

La situazione

“Abbiamo avuto un incontro con il centro di coordinamento clubs e ho detto loro che ci dispiace perchè nel momento in cui si cominciava a vedere qualcosa, il cammino si è interrotto: ma noi siamo pronti a riprenderlo. C’era stata crescita prima del derby, questo fa sperare in una ulteriore crescita. Si è abbassata la temperatura, ma speriamo di poterla rialzare con un buon termostato. Noi dobbiamo concentrarci su tutto ciò che è controllabile da parte nostra, ovvero il campo. Tutto il resto lo subiamo”.

L’avversario

“Il Cittadella è fra le squadre che ha fatto migliori risultati nel 2023 ed esce da un risultato importantissimo in rimonta. Gioca bene, sono ben messi in campo, con un modulo di gioco che ti mette in difficoltà. Cercheremo di metterli in difficoltà dove hanno lacune.

La situazione della Ternana

Squalificato Cassata,torna dalla squalifica Diakitè. Mancheranno però Ghiringhelli, Mantovani, Capuano, Agazzi e Favilli. Andreazzoli annuncia: “Cerchiamo di recuperare qualcuno per martedì. Donnarumma domani gioca dall’inizio, sta bene, ha compiuto il ciclo di allenamenti, quindi è pronto. Giocherà fino a quanto ce la fa, ma intanto inizia la partita. Corrado forse anche giocherà dall’inizio, perchè siamo costretti”.

La chiosa finale

Finale dedicato alla situazione societaria:“A Novembre quando ho deciso di venire qui ero accattivato da molte situazioni, poi tutto è andato a rovescio. Per me il quadro non cambia. Certo le prospettive sono diverse, quindi ci atteniamo alla situazione attuale”