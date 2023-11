Ternana, finisce l’era di Lucarelli: esonerato. Breda nuovo allenatore

TERNI – Game over per Cristiano Lucarelli. La notizia era nell’aria ed è arrivata nel pomeriggio: dopo 120 partite, l’allenatore livornese lascia la Ternana. Arriva l’esonero, il secondo nel corso della sua permanenza a Terni. La squadra all’ultimo posto ed un feeling con la piazza concluso da tempo hanno convinto la società a interrompere il rapporto nonostante un anno e mezzo di contratto in essere. Tanto più che quasi sicuramente Lucarelli tornerà subito ad allenare: lo attende infatti il Catania, dove era stato prima di Terni e dove hanno esonerato il tecnico Tabbiani. Può farlo in virtù della normativa cambiata che permette agli allenatori esonerati entro il 20 dicembre di trovare subito una nuova sistemazione in Italia.

La nota della Ternana

La Ternana nella nota “comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Cristiano Lucarelli, ed il suo staff. La Società saluta con affetto il tecnico toscano, protagonista del ritorno delle Fere in Serie B, nella stagione dei record, grazie ad una splendida cavalcata che ha proiettato la squadra agli onori delle cronache nazionali e non soltanto. A Cristiano e a tutti i suoi collaboratori vanno il ringraziamento più sincero per l’impegno profuso e l’augurio delle migliori fortune umane e professionali”.

Ufficiale Breda

Ufficializzato in serata Roberto Breda come nuovo tecnico.L’ex Grifone ha già allenato la Ternana nella stagione 2015-16 ed è reduce da una stagione all’Ascoli. A Breda si è arrivati – contratto di 7 mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza – dopo una serie di “no” incassati per questioni tecniche o economiche: Castori, Maran, Oddo e Paci su tutti.

Con lui come collaboratori ci saranno Vincenzo Melidona (vice allenatore) e Donatello Matarangolo (preparatore atletico)