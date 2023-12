Ternana, fine del sortilegio: a Cosenza prima vittoria per Breda e in trasferta

COSENZA – L’incubo è finito. La prima vittoria della Ternana dell’era Breda coincide anche col ritorno della vittoria in trasferta dopo oltre un anno (ottobre 2022 a Benevento). Al San Vito finisce 3-1 per i rossoverdi, che però hanno buttato un tempo, il primo, nel quale sono stati sovrastati dai silani. L’uscita di Canotto e la crescita rossoverde nella ripresa hanno cambiato verso al match.

Le scelte

Breda cambia poco: soltanto Celli al posto dello squalificato, per il resto è la stessa formazione vista contro il Palermo. Nel Cosenza gioca l’ex Mazzocchi (l’altro, Rispoli è in panchina). Forte, coinvolto nella vicenda scommesse, si accomoda all’inizio al fianco di Caserta.

Primo tempo

Parte forte il Cosenza, prima con Tutino di testa da corner e poi con Florenzi, la cui rovesciata è deviata fuori da Celli. Ternana in grande difficoltà, col Cosenza che spadroneggia in area rossoverde: al 18′ Tutino salta Lucchesi e centra il palo interno, poi la palla viene spazzata via. Rossoverdi però ancora in bambola: sull’ennesimo corner, Tutino tutto solo schiaccia in porta, Sorensen riesce ad anticipare Mazzocchi che aveva bruciato Lucchesi; subito dopo Florenzi per Calò che colpisce al volo, Labojko si immola e si fa male. Si sveglia la Ternana al 21′: botta di Labojko su assist di Falletti e palla respinta fuori dalla difesa silana. Mezzora da incubo per i rossoverdi, presi letteralmente a pallonate dal Cosenza. Forte rileva al 35′ Canotto per infortunio e sfiora subito il gol: riceve da Florenzi e si coordina, Iannarilli para da campione.

Secondo tempo

Ma nel più incredibile dei match, una Ternana nulla nel primo tempo segna a sorpresa al primo pallone vero in area: cross del neo entrato Favasuli e tocco decisivo dell’italo-argentino. Ma il vantaggio dura poco perchè al 10′ Iannarilli fa la frittata: si fa sfuggire un tiro non impossibile dalla distanza, Florenzi anticipa Sorensen che lo stende in area. Rigore, che Tutino trasforma. Altri 4′ e la Ternana segna ancora: Meroni buca e si fa anticipare da Distefano che mette sui piedi di Raimondo un pallone facile facile che l’ex bolognese mette in rete. Tris rossoverde al minuto 23′: Florenzi si perde Diakitè che mette in mezzo, Raimondo elude Cimino e fa centro. Il match finisce qui perchè il Cosenza poi resta in 10 (Calò manda a quel paese l’arbitro) e la Ternana ovviamente controlla.

Il tabellino

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Martino, Sgarbi, Meroni, Cimino (23’st D’Orazio); Calò, Praszelik; Canotto (35’pt Forte), Florenzi (23’st Marras), Mazzocchi (30’st Voca); Tutino. A disp.: Marson, Rispoli, Fontanarosa, La Vardera, Zuccon, Crespi, Zilli, Arioli. All. Caserta.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Lucchesi; Casasola (32’st Mantovani), Labojko, De Boer (25’st Pyythia), Celli (1’st Favasuli); Falletti (38’st Luperini); Raimondo, Distefano (25’st Dionisi). A disp: Brazão, Vitali, Capuano, Marginean, Garau, Della Salandra. All. Breda.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (assistenti Margani-Khaled IV Ufficiale Leone)

VAR Di Bello di brindisi AVAR: Minelli

MARCATORI: 4’st Casasola (T), 11’st rig Tutino (C), 15’st, 23’st Raimondo (T)

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3200 circa dei quali 65 da Terni. Espulso 27’st Calò (C) per frasi ingiuriose al direttore di gara. Ammoniti: Celli (T), De Boer (T), Favasuli (T), Marras (C). Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1’pt 5’st