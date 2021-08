Ternana, errori e sfortuna: vince la Reggina, rossoverdi ancora al palo

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Hetemaj (15’st Bianchi) Crisetig (47’st Situm); Ricci (15’st Bellomo), Menez, Rivas (27’st Montalto); Galabinov (27’st Laribi). A disp: Turati, Gavioli, Loiacono, Regini, Adjapong, Tumminello, Liotti. All.:Aglietti

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (1’st Defendi), Sorensen, Boben, Salzano; Agazzi, Proietti; Peralta (30’pt Palumbo), Falletti (17’st Mazzocchi), Furlan (25’st Paghera), Donnarumma (25’st Pettinari). A disp.: Vitali, Casadei, Celli, Capone, Russo, Paghera, Nesta, Martella. All.:Lucarelli

ARBITRO: Di Martino di Teramo (assistenti Peretti-Mastrodonato IV Ufficiale Pascarella)

VAR Di Paolo AVAR: Capaldo

MARCATORI: 41’pt Falletti (T), 4’st Menez (R). 20’st rig Galabinov (R), 24’st Rivas (R), 33’st Mazzocchi (T)

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in non buone condizioni. Espulsi: 25’pt Agazzi (T) e 14’st Menez, entrambi per doppia sanzione, 48’st Proietti (T) per gioco pericoloso. Ammoniti: Hetemaj (R), Crisetig (R), Falletti (T), Stavropoulos (R), Boben (T). Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 2’pt 5’st

REGGIO CALABRIA – La Ternana perde ancora. Al Granillo finisce 3-2 un match condizionato dagli errori rossoverdi, da un paio di decisioni generose del direttore di gara ma anche dai tanti errori soprattutto in difesa dei rossoverdi, che nel recupero si divorano il pareggio.

Le scelte. Un problema nella rifinitura per Ivan Kontek costringe Lucarelli a schierare dall’inizio il danese Sorensen. Per il resto, Palumbo parte ancora dalla panchina perchè non ha sufficiente minutaggio, al suo posto proietti. Torna dall’inizio Ghiringhelli. In casa Reggina grosse sorprese con Aglietti che si mette a specchio rispetto ai rossoverdi: Hetemaj con Crisetig in mediana, Ricci, Menez e l’ex Rivas dietro Galabinov, arrivato solo pochi giorni fa. Panchina per Montalto, in lista di sbarco.

Primo tempo. Subito partenza col brivido. Falletti ha una buona occasione, ma trova Micai pronto alla parata, sulla prosecuzione Rivas brucia Iannarilli che lo stende: Di Martino fischia il rigore ma il Var segnala un fuorigioco dello stesso honduregno e quindi annulla la decisione.

La Ternana è in difficoltà sul fronte difensivo: al 16′ Salzano tocca chiaramente col braccio (largo) un cross reggino, ma per sua fortuna lo fa fuori area. La punizione di Ricci da posizione defilata è parata facile da Iannarilli. Rossoverdi in sofferenza, rischiano tantissimo al 20′- gran palla di Crisetig per Di Chiara e pallone per Menez che cambia piede e brucia Sorensen, palla a Rivas sulla quale si immola la difesa. Il duello in mediana fra Agazzi ed Hetemaj è molto fisico e il rossoverde paga dazio: doppio giallo al 25′ e Ternana con l’uomo in meno. Lucarelli corre ai ripari ed inserisce Palumbo al posto di Peralta. Al 39′ altro grosso rischio con Iannarilli che non trattiene un tiro di Ricci, ci pensa Sorensen a mandare in angolo.

Al 41′ la Ternana segna, a sorpresa: buco reggino e contropiede; Donnarumma si infila fra quattro avversari e serve un pallone telecomandato a Falletti che non lo spreca.

Secondo tempo. Lucarelli mette Defendi per Ghiringhelli ed il capitano è suo malgrado protagonista dell’errore dal quale ha origine il pari reggino al 4′: liscia il pallone di Rivas e libera al tiro Menez che fa centro.

Il francese poi rovina la sua gara con un intervento completamente privo di senso: dopo aver superato Proietti, lo vede rientrare e prova a fermarlo in ritardo, secondo cartellino giallo anche per lui. Al 20′ succede di tutto, prima il colpo di testa di Galabinov che si stampa sulla traversa, poi sull’intervento di Rivas, Iannarilli stende l’ex di turno e l’arbitro concede – dopo consulto al Var – il rigore, che Galabinov trasforma. Passano quattro giri di lancetta e Rivas fa tris, ribattendo in rete una corta respinta di Iannarilli sul suo stesso tiro.

La Ternana è ferita, ma non abbattuta. Defendi infatti si riscatta al 33’servendo un cross al bacio a Mazzocchi che si produce in una spettacolare rovesciata sulla quale Micai non arriva. Nel recupero incredibile errore di Laribi che tutto solo in contropiede si fa mezzo campo palla al piede con Iannarilli fuori dai pali e riesce a sbagliare, tirando altissimo. La Ternana chiude in 9, per il rosso diretto a Proietti che tocca duro Montalto con Pettinari che all’ultimissimo secondo si mangia il pareggio con Pettinari, il cui pallone da un metro va altissimo. Rossoverdi ultimi a zero punti.