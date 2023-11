Ternana, errore fatale: Busio punisce le Fere, è l’ottavo ko

TERNI – Quando perdi anche la volta che non te lo meriti è il segno che la stagione proprio non va. La Ternana incassa l’ottava sconfitta in campionato – il Venezia passa 1-0 al Liberati – e getta nello sconforto i rossoverdi che non riescono a risalire la china. Momento difficilissimo anche per il tecnico che adesso rischia seriamente la panchina.

Le scelte

Lucarelli conferma in difesa, con Capuano che si riprende il posto in difesa al posto di Sorensen. Panchina per Falletti: al suo posto un centrocampista puro come Pyythia. Nel Venezia rispetto alle attese c’è la conferma di Sverko al posto del rientrante Zampano e la presenza di Lella al posto di Bjarkason.

Primo tempo

La Ternana parte lancia in resta per cercare di spostare subito l’ago della bilancia: Raimondo in diagonale dall’interno dell’area trova la deviazione di un difensore, palla bloccata poi da Bertinato. L’approccio rossoverde è migliore di quello consueto: soprattutto la squadra si difende in maniera ordinata. Il Venezia si vede al 19′: discesa di Pierini che supera in velocità Diakitè, tiro di Pohjanpalo deviato in corner da Capuano.

Al 30′ tiro di Pohjanpalo dal limite dell’area, pallone alto sopra la traversa. Altra fiammata del Venezia al minuto 34′: fuga di Busio e tiro dai 20 metri che chiama Iannarilli alla parata. Nell’occasione male la difesa rossoverde, pescata scoperta. Risposta della Ternana al minuto 38 con un colpo di testa di Raimondo ben parato da Bertinato. A seguire, Corrado lavora un buon pallone e lo mette in mezzo, ma Busio anticipa Casasole e mette in corner. Sullo stesso, colpo di testa di Diakitè, alto di poco.

Secondo tempo

La ripresa si apre con i rossoverdi in avanti e Favilli che al 7′ del secondo tempo sfiora il gol con un bordata da lontano spedita in corner da Bertinato. Gli ingressi di Johnsen, Gytkjaer e Falletti cambiano faccia ai reparti avanzati, ma il Venezia non sfonda e la Ternana tiene bene l’urto.

Al primo errore rossoverde, il Venezia segna: Labojko perde palla in mediana, Tessmann apre per Johnsen che avanza e serve Busio il quale prende la mira- con Casasola in ritardo – fa centro. Male la Ternana in questa circostanza. Lucarelli si gioca tutte le carte offensive, nel tentativo di raddrizzare la sfida (esordio pe De Boer), mentre il Venezia si copre inserendo Zampano per un Pohjanpalo spento. Ma a chiudere in attacco è il Venezia, senza esito. Finisce col successo dei lagunari, senza meritarlo e con l’ennesimo errore che punisce le Fere.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Lucchesi (25’st Celli); Casasola, Luperini (34’st De Boer), Labojko (34’st Dionisi), Pyyhtiä (34’st Viviani), Corrado; Favilli, Raimondo (20’st Falletti). A disp: Brazão, Mantovani, Sørensen, Marginean, Favasuli, Dionisi, Distefano, Garau. All.:Lucarelli.

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare (39’st Dembelè), Modolo, Sverko; Lella (1’st Johnsen), Busio, Tessmann, Ellertsson (24’st Gytkjaer) ; Pohjanpalo (33’st Zampano), Pierini (24’st Bjarkason). A disp: Grandi, Purg, Ullmann, Jajalo, Andersen, Cherychev, Olivieri. All.:Vanoli.

ARBITRO: Mariani di Aprilia (assistenti: Tegoni-Galimberti IV Ufficiale: Cerbasi)

VAR: Serra di Torino AVAR: Zufferli

MARCATORI: 29’st Busio

NOTE: Prima della partita minuto di raccoglimento in memoria delle 7 vittime dell’alluvione in Toscana. Spettatori 3.838 (di cui 136 ospiti e 1.987 abbonati). Ammoniti: Busio (V), Viviani (T). Calci d’angolo: 4-3. Recupero 1’pt 6’st