Ternana: ecco Raimondo, Donnarumma a Catanzaro. Test con la Narnese

TERNI – Nuova ufficialità per la Ternana: ecco Antonio Raimondo. L’attaccante ravennate classe 2004 arriva in prestito dal Bologna fino al termine della stagione.

Raimondo dopo gli esordi nel settore giovanile del Cesena si trasferisce al Bologna nel 2018; da allora, tra Under 17, Under 18 e Primavera mette a segno 44 reti (e 7 assist) in 80 gare.

Per lui anche 4 gettoni nella massima serie con la maglia del Bologna e 20 presenze (con 9 reti) nelle Under 18 e Under 19 azzurre. Alfredo Donnarumma va invece in prestito al Catanzaro.

Amichevole

Intanto, i rossoverdi hanno disputato un test a Narni contro la Narnese, formazione di Eccellenza: 8-0 il finale

TERNANApt: Iannarilli, Diakitè, Bogdan, Celli, Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Corrado, Falletti, Ferrante

TERNANA st: Brazao, Capuano, Sorensen, Mantovani, Ferrante M., Labojko, Lucchesi (17′ Biondini), Capanni, Raimondo, Rovaglia, Distefano All. Lucarelli

NARNESE: Rossi, Pinsaglia, Annibaldi (33’pt Rodriguez), Ponti, Grifoni, Silveri, Mariani, Colangelo (42’st Di Dato), Mora, Rocchi, Quondam

Entrati st Lugenti, Perotti, Petrini, Picchiantano, Perugini, Rodriguez, Andreucci, Ceccarelli, Nunzi, Mangoni, Thioune, Mascherucci, De Santis, Karafili All Sabatini

RETI: 5’pt Ferrante (T), 14’pt, 30’pt e 35’pt Falletti (T), 14’st Mantovani (T), 30’st Rovaglia (T), 41’st Capanni (T), 45’st Di Stefano su rigore (T)