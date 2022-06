Ternana, ecco il primo colpo: preso il centrocampista Di Tacchio

TERNI – Primo acquisto ufficiale per la Ternana della nuova stagione. Arriva in rossoverde il centrocampista Francesco Di Tacchio, a titolo definitivo dalla Salernitana. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Classe 1990, nativo di Trani, Di Tacchio vanta 245 presenze in Serie B tra Ascoli, Frosinone, Juve Stabia, Virtus Entella, Pisa, Avellino e Salernitana; tra i cadetti anche un totale di 9 reti realizzate e 10 assist.

In Serie C (doppia promozione tra i cadetti con Virtus Entella e Pisa) le presenze sono state 61 suddivise tra Perugia, Virtus Entella e Pisa (con 3 gol messi a segno).

In Serie A, con la Salernitana, 18 presenze nella passata stagione. Per lui anche presenze nelle nazionali azzurre Under 19 e Under 20.

Si aggregherà al gruppo venerdì al raduno a Campomaggiore, dove dovrebbe trovare l’altro prossimo nuovo arrivo, il centrocampista Niccolò Corrado