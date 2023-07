Ternana, ecco il calendario: è subito “derby” per il neorossoverde Ferrero

Svelato a Como il calendario della prossima serie B, con una X per la ventesima squadra, visto che il ripescaggio del Brescia è ancora da ufficializzare dopo l’esclusione della Reggina. Per la Ternana sarà subito sfida da ex per Ferrero contro la Samp, e subito gemellaggio.

Calendario asimmetrico, quindi diverso fra andata e ritorno. L’andata si chiuderà pertanto a Santo Stefano in casa col Pisa, la stagione a Piacenza, campo della Feralpi Salò, il ritorno inizierà a Bari. Ecco le giornate.

GIRONE DI ANDATA

1. Giornata 19/8: Ternana-Sampdoria

2. Giornata 26/8: Catanzaro-Ternana

3. Giornata 29/8: Ternana-Cremonese

4. Giornata 2/9: Ternana-Bari

5. Giornata 16/9: Como-Ternana

6. Giornata 23/9: Ternana-Sudtirol

7. Giornata 26/9: Ascoli-Ternana

8. Giornata 30/9: Ternana-Reggiana

9. Giornata 7/10: Cittadella-Ternana

10.Giornata 21/10: Ternana-X

11.Giornata 28/10: Modena-Ternana

12.Giornata 4/11: Ternana-Venezia

13.Giornata 11/11: Spezia-Ternana

14.Giornata:25/11: Ternana-Palermo

15.Giornata 2/12: Cosenza-Ternana

16.Giornata 9/12: Ternana-Feralpisalò

17.Giornata 16/12: Lecco-Ternana

18.Giornata 23/12: Parma-Ternana

19.Giornata:26/12: Ternana-Pisa

GIRONE DI RITORNO

1. Giornata 13/1: Bari-Ternana

2. Giornata 20/1: Ternana-Cittadella

3. Giornata 27/1: Venezia-Ternana

4. Giornata 3/2: Ternana-Como

5. Giornata 10/2: Ternana-Spezia

6. Giornata 17/2: Reggiana-Ternana

7. Giornata 24/2: Ternana-Lecco

8. Giornata 27/2: Palermo-Ternana

9. Giornata 2/3: Ternana-Parma

10.Giornata 9/3: Pisa-Ternana

11.Giornata 16/3: Ternana-Cosenza

12.Giornata 1/4: Sampdoria-Ternana

13.Giornata 6/4: Ternana-Modena

14.Giornata:13/4: Cremonese-Ternana

15.Giornata 20/4: X-Ternana

16.Giornata 27/4: Ternana-Ascoli

17.Giornata 1/5: Sudtirol-Ternana

18.Giornata 4/5: Ternana-Catanzaro

19.Giornata:10/5: Feralpisalò-Ternana