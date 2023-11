Ternana, ecco Breda: “Salvezza possibile, ma dare il massimo non basta”

TERNI- Dopo l’esonero di Cristiano Lucarelli la Ternana ha annunciato ufficialmente il suo nuovo allenatore, Roberto Breda. L’arrivo di Breda segna una svolta nella stagione del club che attraversa un inizio di campionato difficile: ultima in classifica, domenica è chiamata all’immediato riscatto contro lo Spezia.

Le parole di Capozucca

A presentare ufficialmente Breda è stato il direttore sportivo Stefano Capozucca, il quale ha condiviso i motivi di questa decisione: “Sono dispiaciuto per l’esonero di Cristiano Lucarelli, si era creato un rapporto umano, ma nel calcio contano i fatti e i fatti dicono che la Ternana ha 6 punti, era obbligo fare questa riflessione. Sabato dopo la partita abbiamo valutato il cambio di guida tecnica, dandoci il tempo per cercare la nuova guida tecnica. Dovevo trovare un allenatore che credesse in questo organico e la possibilità di invertire la rotta e credesse nella salvezza. Breda è stata l’unica persona che ha sposato il progetto senza chiedere altro. Conosce la Ternana, ha visto le prestazioni, è scoccata la scintilla: non ha parlato di contratto e questo mi è piaciuto.”

Fiducia nel gruppo

Breda, che aveva già allenato la Ternana otto anni fa, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno: “Torno con piacere perché sono stato bene, otto anni fa non era tanto diverso da ora come situazione. La Ternana non è allo sbando, ha fatto anche buone cose, ma è stata poco fortunata. Conosco i giocatori, qualcuno l’ho allenato, altri ci ho giocato contro. Ma la squadra ha valori importanti, dobbiamo però crescere e concentrarci su due aspetti: la partita e la crescita. Solo così possiamo fare un bel lavoro: la B non è il campionato dei nomi ma di chi è squadra. Tatticamente ho delle mie idee, ma ovviamente hanno bisogno di conferme dall’organico che ho. Ci aspetta una gara contro una squadra tosta, con valori. A noi servono punti: senza quelli la prestazione serve a poco.”

L’obiettivo di Breda è chiaro: migliorare le prestazioni e ottenere punti cruciali per la salvezza. La rosa della Ternana è vista come un valore sottostimato, e Breda ha sottolineato la necessità di tirarne fuori il massimo: “I valori sono ancora inespressi, dobbiamo tirarli fuori. Dobbiamo costruire un percorso che porti ai risultati. La rosa ci dice che abbiamo dei valori, Dionisi l’ho avuto ad Ascoli ed ha fatto numeri importanti, ma i giovani sono di prospettiva.”

Breda ha anche sottolineato l’importanza dell’aspetto psicologico e tattico, sottolineando che entrambi devono andare di pari passo: “L’aspetto psicologico e quello tattico devono andare di pari passo. Anche da giocatore pensavo così. Togliamo tutti gli alibi e pensiamo solo al campo, serve solo questo.”

Il nuovo allenatore ha chiuso la conferenza stampa con una nota di fiducia: “So che c’è un bel gruppo, ma ora dobbiamo trovare le risposte a quei numeri. La media punti? A me non interessa, dobbiamo fare i punti e basta. Lo staff? Arriverà un match analyst ma a me piacciono gli staff ridotti ed avere qualcuno sul campo che conosce la piazza.”