PERUGIA – Diramata la lista di date ed orari delle prime tre giornate di campionati in serie B. La Ternana partirà in posticipo domenica 14 agosto mentre il Perugia scenderà in campo sabato 13. Nella seconda giornata Perugia in campo il 20 agosto, Ternana ancora la domenica, il 21 agosto. A seguire Ternana in campo sabato 27 a Modena, Perugia domenica 28 a Bari. Tutte le partite delle prime tre giornate vengono disputate alle 20.45.