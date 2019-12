Ternana e Gubbio, ecco date e orari dei recuperi: tour de force per le Fere

FIRENZE – Con una nota, la Lega Pro ha diramato date ed orari del recupero della prima giornata di ritorno, che è stata rinviata dalla stessa Lega Pro in segno di protesta per le mancate risposte sul tema della defiscalizzazione. La giornata designata è mercoledì 22 gennaio, ma per quanto concerne le squadre umbre, sarà solo la Ternana a scendere in campo, alle 20.45, per recuperare il match col Rieti.

Il Gubbio invece giocherà in posticipo nel girone B giovedì 23 alle 20.45: questo perchè la sua avversaria, la Triestina, sarà impegnata lunedì 20 nel posticipo della seconda giornata.

Per la Ternana si prospetta un gennaio di fuoco: due turni di campionato il 12 gennaio a Potenza, poi il 19 gennaio arriverà al Liberati il Rende. Quindi il 22 il recupero con il Rieti e il 26 gennaio trasferta a Monopoli. Tre giorni dopo quella trasferta (mercoledì 29 gennaio), semifinale di andata di Coppa Italia contro il Catania, per poi tornare in campo domenica 2 febbraio con la Sicula Leonzio. Un giorno in più per recuperare visto che Reggina-Ternana, big match del girone è stata posticipata al 10 febbraio Ma a soli tre giorni di distanza, il 13 febbraio, in campo di nuovo per il ritorno di Coppa