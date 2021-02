Ternana, dopo quasi un anno si ferma l’imbattibilità: vince il Catanzaro 2-1

CATANZARO (3-4-1-2): Di Gennaro; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Garufo, Verna, Corapi, Porcino; Carlini (38’st Casoli); Di Massimo (33’st Baldassin), Curiale (44’st Evacuo). A disp: Branduani, Jefferson, Parlati, Molinaro, Pierno, Gatti, Risolo, Grillo All. Calabro

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (10’st Suagher), Boben (33’st Ferrante), Kontek, Mammarella (1’st Frascatore); Palumbo, Damian (13’st Salzano), Furlan, Falletti, Partipilo; Vantaggiato (13’st Raicevic). A disp.: Vitali, Celli, Torromino, Russo, Paghera, Peralta, Laverone. All. Lucarelli

ARBITRO: Panettella di Gallarate (assistenti. Stringini-Veronica Vettorel IV Uomo Centi)

MARCATORI: 28’pt Curiale (C), 2’st Boben (T), 16’st Carlini (C)

NOTE: Partita giocata a porte chiuse. Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Defendi (T), Porcino (C). Di Massimo (C), Martinelli (C), Baldassin (C), Suagher (T). Calci d’angolo: 3-8 Recupero 0’pt 5’st

CATANZARO – Dopo 356 giorni arriva la sconfitta per la Ternana. Il Catanzaro si impone 2-1 al Ceravolo in un martch nel quale per quanto sembra incredibile, Iannarilli non ha effettuato parate. La Ternana perde perchè non è scesa in campo ed ha preso due gol su altrettante distrazioni.

Le scelte. Nessuna sorpresa rispetto a quanto si pensava alla vigilia. Nel Catanzaro Scognamillo al posto dello squalificato Riccardi con Garufo a destra e Porcino preferito a Casoli a sinistra. Nella Ternana formazione ‘tipo’, con Vantaggiato in attacco.

Primo tempo. Si parte al piccolo trotto. Catanzaro pericoloso per primo con Martinelli dalla lunga distanza, con tiro fuori misura, risponde Mammarella da corner, Di Gennaro para. Al 13′ vicinissimo al gol del vantaggio il Catanzaro con l’ex Fazio che anticipa tutti di testa, pallone che sfiora il palo con Iannarilli immobile. Ancora Mammarella su punizione: palla sulla barriera; risponde la formazione calabrese con Carlini: il fantasista del Catanzaro se ne va sulla destra e invece di crossare prova direttamente la conclusione, palla sull’esterno della rete

Al 28′ il Catanzaro, sin qui migliore, segna: rimessa laterale sulla quale Mammarella si fa trovare disattento, Carlini mette in mezzo per Curiale che anticipa Boben e batte Iannarilli. La Ternana fatica, non trova varchi per sfondare contro una formazione calabrese molto bene organizzata. Rossoverdi stanchi, anche mentalmente, mai pericolosi davvero dalle parti dell’ex Di Gennaro. Vantaggiato mai servito, Mammarella assente.

Secondo tempo. Pronti via e la Ternana pareggia. Punizione da metà campo di Palumbo, palombella e gran giocata di Partipilo che mette in mezzo, dove Boben gira di testa la palla in rete. Poco dopo ci prova Falletti su punizione, palla sulla barriera. Al 15′ proteste giallorosse per un presunto contatto in area tra Kontek e Curiale, l’arbitro giustamente non interviene, perchè l’ex patavino ha accentuato la caduta, ma subito dopo arriva il gol giallorosso: calcio d’angolo e colpo di testa di Carlini che fa centro, bruciando Damian.

La Ternana prova a cambiare un po’, ma è ancora il Catanzaro a rendersi pericoloso, sempre con Carlini con un tiro dal limite respinto da Kontek. Il centrale croato ci prova a sua volta, dalla distanza, ma il tiro è con poca convinzione ed altissimo. La Ternana chiude in attacco, ma non succede più niente.