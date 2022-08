Ternana distratta e senz’anima: il Modena passeggia sui rossoverdi

MODENA– La Ternana cade a Modena per 4-1. Brutta prova dei rossoverdi, pessimi nel primo tempo, appena migliori nella ripresa, ma complessivamente imbarazzanti dal punto di vista difensivo e nulli davanti, a parte Favilli. La pretattica, i silenzi ed i misteri di Lucarelli (espulso per proteste nel finale) non è servita a nulla, verrebbe da dire…

Le scelte

Tante assenze nella Ternana. A Donnarumma, Pettinari, Martella e Ndir si aggiungono Diakitè e Coulibaly. Dunque Ghiringhelli e Celli sugli esterni e Falletti in campo dall’inizio con Palumbo che retrocede a centrocampo. Parte in panchina il nuovo acquisto Raul Moro. Nel Modena Tesser sceglie le due punte, ovvero Diaw e Bonfanti, con l’ex Tremolada trequartista. Il francese De Maio e Ouhkhadda dall’inizio, Falcinelli in panchina.

Primo tempo

Si parte con una occasione per parte, Bonfanti e Partipilo, entrambe senza esito, poi al 10′ sulla punizione dal limite a piede invertito, Partipilo non sfrutta l’occasione e manda alto. Ancora il barese poco dopo, con l’interno sinistro, palla a lato.

Il match non si schioda: il Modena fatica e si vede solo con alcune giocate (Oukhadda e Gargiulo) e sugli esterni, la Ternana è più dinamica ma imprecisa sottoporta.Al 24′ dormita colossale di Ghiringhelli che sull’appoggio di Palumbo va molle sulla palla e si fa beffare da Diaw ed è costretto a scalciarlo: rigore, che lo stesso attaccante modenese segna.

La Ternana non si rialza ed anzi incassa il 2-0: cross di Gargiulo sul quale Ghiringhelli sbaglia ancora, palla a centro area, Bonfanti è pronto a battere a rete, Capuano lo anticipa ma si fa autorete in maniera goffa. Il sussulto rossoverde è poco dopo, col colpo di testa di Favilli, ricacciato fuori da Gagno; sul rovesciamento Iannarilli toglie dal sette un siluro dalla distanza di Gargiulo. Il corner che segue è ancora pericoloso, con Cittadino che salta di testa indisturbato ma trova Iannarilli pronto. Rossoverdi completamente in balia del Modena che al 38′ vanno ancora vicinissimi al gol con Armellino, palla a lato.

Secondo tempo

Si riparte con Defendi al posto di Ghiringhelli. La Ternana segna subito, un po’ per caso: sul corner, Capuano e Favilli vanno sul pallone, l’attaccante sulla linea di porta chiude lo specchio a Gagno e tocca la sfera che carambola in rete dopo che il portiere l’ha sfiorata: tre partite due gol per l’ex Ascoli che poi al 13′ segnerebbe anche il gol del pari. Ma le immagini (già quelle televisive) mostrano il tocco col braccio e dunque Gualtieri, dopo controllo al Var non può che annullare.

Al 15′ il debutto in rossoverde di Raùl Moro, al posto di un Falletti stremato; subito dopo nuova dormita rossoverde con Diaw che palla al piede si accentra e ci prova col sinistro: palla sulla traversa. E’l’antipasto del terzo gol dei canarini: cross di Oukhadda e palla in mezzo, Falcinelli ha il tempo di stoppare, girarsi e battere a rete indisturbato. Quaterna al 23′ punizione di Tremolada dal limite che sbatte sulla barriera e manda fuori causa Iannarilli. L’esordio di Spalluto, stagionale ed in B è l’ultimo sussulto di un match che dopo la rete di Tremolada si spegne, perchè la Ternana non ne ha più e il Modena gioca ovviamente di conserva.

Il tabellino

MODENA: (4-3-1-2) Gagno, Oukhadda, De Maio, Cittadini, Ponsi (43’st Renzetti), Armellino, Gerli, Gargiulo (38’st Battistella), Tremolada (38’st Silvestri), Bonfanti (15’st Falcinelli), Diaw (43’st Giovannini). A disposizione: Narciso, Piacentini, Duca, Magnino, Mosti, Panada, Abiuso All. Tesser

TERNANA (4-3-2-1) Iannarilli, Ghiringhelli (1’st Defendi), Bogdan, Capuano, Celli (37’st Sorensen), Agazzi, Di Tacchio, Palumbo (30’st Corrado), Falletti (15’st Raùl Moro), Partipilo, Favilli (37’st Spalluto). A disposizione Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capanni, Proietti, Rovaglia,Paghera. All.:Lucarelli

ARBITRO: Gualtieri di Asti (assistenti Pagnotta-Fontani IV Ufficiale: De Angeli)

VAR: Piccinini di Forlì AVAR: Scarpa

MARCATORI: 24’pt rig Diaw (M), 33’pt aut Capuano (M), 6’st Favilli (T), 19’st Falcinelli (T), 23’st Tremolada (T)

NOTE: Serata calda, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 8426 dei quali 434 da Terni, per un incasso di 85.583 euro. Allontanato al 28’st il tecnico della Ternana Lucarelli per proteste. Ammoniti: Cittadini (M), De Maio (M). Calci d’angolo: 3-2 Recupero 3’pt 5’st