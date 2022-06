Ternana di slancio contro l’Alessandria: è già mezza salvezza

TERNI-La Ternana mette una seria ipoteca sulla salvezza superando di slancio 3-0 l’Alessandria. Una vittoria al termine di una partita non bella, ma l’essenziale in questi casi era fare risultato e i rossoverdi hanno centrato l’obiettivo. Manca ancora il conforto della matematica, ma la grande paura sembra alle spalle.

Le scelte

Rivoluzione in casa Alessandria, tantissime le assenze: dell’ultim’ora quella di Gori, che non è nemmeno in panchina, al pari del difensore Di Gennaro. Assente anche Fabbrini. Cambio in porta: gioca Cerofolini e non l’ex Pisseri, febbricidante. Nella Ternana, Lucarelli nonostante l’emergenza conferma il 3-5-2 con Celli centrale, Ghiringhelli e Martella esterni.

Primo tempo

Ternana subito a segno con Celli che al 13′ scaglia un potente sinistro all’incrocio dei pali, col portiere Cerofolini che resta sorpreso. Subito dopo rossoverdi vicini al raddoppio con un tiro a giro di Donnarumma, pallone fuori di poco. Oltre al gol, la Ternana mostra un buon approccio, al cospetto di un avversario che invece complice anche assenze di peso, fatica molto anche solo a superare la metà campo: l’unico lampo nella prima mezzora in casa grigia è il tiro di Chiarello al 29′ sul quale si immola Proietti.

Alessandria ancora pericolosa al 32′ con Marconi che approfitta di un buco in area rossoverde e impegna Bodgan alla respinta dal limite dell’area, poi al 40’Iannarilli sbroglia una pericolosa situazione in mischia a centro area.

Secondo tempo

Il copione è lo stesso con cui si è chiuso il primo tempo: ritmi bassi, anzi bassissimi, con i piemontesi spuntati ed i rossoverdi non brillanti ma ai quali comunque basta poco più che l’ordinaria amministrazione. Al 10′ occasione comunque per le Fere: cross di Ghiringhelli i dalla destra, Donnarumma colpisce di testa ma non trova la porta. Al 22′ invece colpo di tesa di Benedetti che mira verso la traversa. Iannarilli, però si supera con un gran colpo di reni.

La girandola di cambi sembra spegnere il match, anche perchè le squadre mancano di brillantezza, ma all’improvviso la Ternana segna il 2-0 col neoentrato Mazzocchi, bravo ad avventarsi sulla respinta di Cerofolini sul tiro di Pettinari. Nel recupero chiude il conto Martella, che gira in rete di tacco un pallone di Pettinari

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Boben, Bogdan, Celli; Ghiringhelli (16’st Furlan), Koutsoupias (26’st Paghera), Proietti, Palumbo (35’st Salzano) , Martella; Partipilo (26’st Mazzocchi), Donnarumma (26’st Pettinari). A disp.: Krapikas, Ndir, Capone, Capuano,Peralta, Diakitè, Pettinari, Mazza. All.: Lucarelli

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Cerofolini; Prestia, Benedetti (33’st Palombi), Mantovani; Mustacchio (16’st Corazza), Ba (26’st Ghiozzi), Casarini, Lunetta; Milanese; Chiarello (26’st Barillà) , Marconi. A disp.: Crisanto, Pisseri, Coccolo, Ariaudo,, Pellegrini, All.Longo

ARBITRO: Abbatista di Molfetta (assistenti: Robilotta-Vigile IV Ufficiale: Cascone)

VAR: Dionisi de L’Aquila AVAR: Francesca Di Monte

MARCATORI: 13’pt Celli,34’st Mazzocchi, 46’st Pettinari

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 2538 circa. Ammoniti: Casarini (A), Benedetti (A), Proietti (T). Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 2’pt 4’st