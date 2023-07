Ternana di goleada nella prima uscita, bene soprattutto i giovanissimi

CASCIA- Al Magrelli Active di Cascia galoppo congiunto della Ternana contro una selezione di ragazzi della Valnerina. Lucarelli ha schierato tutti i giocatori a disposizione ad eccezione dei due terzi portieri Matei e Novelli, ma ovviamente si tratta di una formazione ancora work in progress, senza giocatori nuovi e di contro con tanti giocatori in uscita. Finisce 24-0.

Primo tempo 12-0 con quaterne per Falletti e Donnarumma, a segno anche Pettinari (tripletta) e Agazzi. Ripresa con i baby in grande spolvero: quaterna di Alexis Ferrante, tripletta per Carmelo Ferrara, doppietta di Martella e reti di Mirco Ferrante, Damian, Onesti e Capanni.

Le formazioni schierate da Lucarelli

TERNANA pt (3-4-1-2): Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Furlan, Agazzi, Proietti, Corrado (25′ Onesti); Falletti; Pettinari, Donnarumma.

TERNANA st (3-5-2): Morlupo; Sorensen, Biondini, Capuano; Capanni, Paghera (25′ Onesti), Mirco Ferrante, Damian, Martella; Ferrara, Alexis Ferrante. All.: Lucarelli

MARCATORI: pt Falletti 4, Donnarumma 4, Pettinari 3, Agazzi; st A.Ferrante 4, Ferrara 3, Damian, Martella 2, M.Ferrante, Onesti, Capanni