Ternana, date e possibili avversarie nei playoff: sei rinunce. Finale di Coppa Italia in gara unica a Cesena

TERNI – Ci sono tutte le date della ripresa. La Figc ha chiarito, dopo aver clamorosamente sbagliato il comunicato, quale sarà la data della finale di Coppa Italia, ovvero sabato 27 giugno, in gara unica ed a porte chiuse. Manca l’ufficialità, ma Ternana e Juventus Under 23 si sfideranno probabilmente a Cesena, campo che per i rossoverdi evoca la storica promozione in C2 nello spareggio col Chieti.

Decise anche le date dei playoff. Si parte il 1. Luglio, ma la Ternana saprà la data del suo primo match dopo l’esito della Coppa. In caso di vittoria, entrerà in scena nella fase nazionale, il 9 Luglio, se invece vinceranno i bianconeri, Defendi e compagni torneranno in campo già nel primo turno, al Liberati contro l’Avellino. Sempre a porte chiuse, s’intende. A questo proposito, va detto che alle 19 sono scaduti i termini per le varie squadre per rinunciare ai playoff volontari, senza conseguenze: Nel girone della Ternana ha rinunciato la Vibonese, che sarebbe subentrata in caso di vittoria delle Fere in Coppa, mentre a sopresa, ci sarà il Catania, sospeso fra cessione e fallimento, dopo una lunga discussione fra società e giocatori.

Rinunciano anche Pro Patria (era in attesa di una vittoria della Juve in Coppa), Arezzo e Pontedera nel girone A; Modena e Piacenza nel girone B. Le avversarie di queste squadre avranno la partita vinta a tavolino.

Le date ufficiali. Si gioca in gara unica sul campo della miglior classificata.

1′ TURNO FASE DI GIRONE: mercoledì 1 luglio 2020.

2′ TURNO FASE DI GIRONE: domenica 5 luglio 2020.

1′ TURNO FASE NAZIONALE: giovedì 9 luglio 2020.

2′ TURNO FASE NAZIONALE: lunedì 13 luglio 2020.

FINAL FOUR – SEMIFINALI: venerdì 17 luglio 2020.

FINAL FOUR – FINALISSIMA: mercoledì 22 luglio 2020.

I playout invece si giocheranno il 27 giugno e 30 giugno, andata e ritorno, a porte chiuse: chi vince è salvo, chi perde scende. Questo per evitare il prolungamento dei contratti, in scadenza proprio a fine mese.

Foto Mirimao/TernanaCalcio