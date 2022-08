Ternana, dal Genoa arriva in prestito il centrocampista Cassata

TERNI – La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Francesco Cassata. Il centrocampista ligure (è nato a Sarzana il 16/7/97) si traferisce a Terni con la formula del prestito fino al termine della stagione, con opzione in favore dei rossoverdi.

Francesco muove i primi passi nel vivaio dell’Empoli per poi approdare a quello della Juventus, collezionando in totale 64 presenze con 11 reti messe a segno.

In Serie A scende in campo 62 volte (con 5 reti) con le maglie di Sassuolo, Frosinone e Genoa; tra i cadetti le presenze sono 37 (con un gol) tra Ascoli e Parma. Sei gettoni anche in Coppa Italia, tra Sassuolo e Genoa. Per Francesco anche 27 partite in azzurro, dall’Under 17 all’Under 21, partecipando ai campionati del mondo con l’Under 19 ed ai campionati europei con l’Under 20.