Ternana corsara a Cittadella: a segno Palumbo e Coulibaly

CITTADELLA – La Ternana si impone 2-0 al Tombolato di Cittadella contro la compagine veneta nella settima giornata di campionato. Prova di forza dei rossoverdi in un match complicato, con ben 12 ammoniti: decidono Palumbo e Coulibaly

Le scelte

Cittadella senza Embalo e Felicioli, ma anche Baldini che si è infortunato nelle ore precedenti al match: dunque giocano Tounkara e Beretta. In difesa Mattioli al posto di Cassandro. Lucarelli con lo stesso undici che ha vinto il derby.

Primo tempo

Si gioca poco perchè le due squadre sono bene organizzate e hanno paura di sbagliare: Antonucci da una parte e Favilli dall’altra, provano i primi squilli, senza però impensierire i portieri avversari.

Al 12′ la prima vera occasione con Palumbo che crossa in mezzo per Agazzi, il quale però non riesce a girare in rete il pallone. Risposta del Cittadella al 18′ con una fuga di Beretta sulla destra e cross in mezzo sul quale Sorensen si immola. Complessivamente però nella prima mezzora emozioni poche ed azioni ancora meno.

A sorpresa, la Ternana segna al 34′: scambio corto Partipilo-Palumbo e tiro filtrante in area sul quale Favilli mette il piede. Il Cittadella reclama il Var, che verifica la posizione di offside dell’ex Ascoli e conferma la rete, che però probabilmente è da attribuire a Palumbo perchè il tocco di Favilli è ininfluente.

Secondo tempo

Lucarelli toglie Favilli, toccato duro nel primo tempo e Capuano ammonito inserendo Donnarumma e Diakitè. Il Cittadella spinge sul gas ed impegna Iannarilli al 13′: bella progressione in area di Beretta che tuttavia trova un super Iannarilli ad opporsi da distanza ravvicinata.

Il match poi ristagna: la Ternana si difende con ordine, cercando di chiudere gli spazi, ma fatica a ripartire e trovare il gol che chiuderebbe il match, mentre il Cittadella non trova spazi. Al 34′ occasione per il raddoppio rossoverde: gran palla di esterno di Partipilo per Donnarumma, che però viene chiuso benissimo dal portiere dei veneti; poco dopo bordata dalla distanza di Celli sulla quale Kastrati è fenomenale e manda in angolo. Su quest’ultimo, Partipilo di testa prova a beffare il portiere che esce male, ma centra il palo.

Brivido nel finale per un errore di Mantovani che libera Beretta: contatto in area con Diakitè ma il patavino era già in caduta. Al 3′ di recupero il gol che chiude il match: Donnarumma entra in area dribbla Visentin poi mette all’indietro per Coulibaly che al volo dal limite fa centro.

Il tabellino

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli (22’st Cassandro), Visentin, Frare, D.Donnarumma; Vita (21’st Mazzocco), Pavan (31’st Embalo), Branca; Antonucci (1’st Lores Varela); Tounkara (14’st Magrassi), Beretta. A disp: Maniero, Perticone, Del Fabro, Ciriello, Danzi, Carriero, Asencio. All: Gorini.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano (1’st Diakitè), Corrado (34’st Celli); Coulibaly, Di Tacchio, Agazzi (29’st Cassata); Partipilo, Palumbo (40’st Ghiringhelli); Favilli (1’st A.Donnarumma). A disp.: Krapikas, Defendi, Martella, Proietti, Paghera,Raul Moro, Rovaglia. All:.Lucarelli.

ARBITRO: Santoro di Messina (assistenti: Bresmes-Ceccon IV Ufficiale: Diop)

VAR: Doveri di Roma 1 AVAR: Mokhtar

MARCATORI: 34’pt Palumbo (T), 48’st Coulibaly (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3000 circa. Ammoniti: Capuano (T), Frare (C), l’allenatore Gorini (C), D.Donnarumma (C), Diakitè (T), Branca (C), Visentin (C), Palumbo (T), Sorensen (T). Embalo (C), Celli (T), Partipilo (T). Calci d’angolo: 4-4 Recupero: 3’pt 6’st