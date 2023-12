Ternana con gli uomini contati per Cosenza, Breda chiama il baby Della Salandra

TERNI-Perde i pezzi la Ternana che domani pomeriggio (ore 14) gioca a Cosenza contro i silani. Breda, che ha parlato in conferenza stampa, perde Favilli e Viviani, con Capuano che resta in dubbio ed è costretto a chiamare anche il giovane Edoardo Della Salandra, attaccante classe 2005 della Primavera.

“Capuano ha recuperato ed è convocato, Favilli non ha nulla di grave, è una questione di due giorni, ma ha uno storico che richiede prudenza, quindi per stavolta non è recuperato. Al posto di Corrado squalificato abbiamo Celli che ha le caratteristiche per fare il quinto, ma anche Favasuli può giocare in quel ruolo. Viviani ha problemi alla schiena, non è convocato, mentre Dionisi ha recuperato anche lui e ci sarà”, dice il tecnico che poi si sofferma sull’avversario di turno.

“Il Cosenza ha qualità anche nei cambi quindi dovremo fare attenzione, hanno anche i terzini che spingono molto e richiedono dei movimenti particolari alla nostra difesa per assorbire i loro. Il punto di forza è il potenziale offensivo. Non solo per lo sviluppo dell’azione ma anche nelle ripartenze perché hanno quattro elementi offensivi. Conosco tanti loro giocatori, che ho allenato, come per esempio Marras e Forte. Ma credo che anche noi potremo impensierire loro, perchè abbiamo voglia di dare una svolta, però dobbiamo migliorare tanto nella gestione degli episodi in entrambe le fasi. Abbiamo concesso poco, ma se non tiri in porta mai è dura”.