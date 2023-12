Ternana, con al Feralpisalò gara da non fallire. Breda: “Momento fondamentale”

TERNI – La Ternana si prepara ad un match chiave. Domani alle 14 al Liberati i rossoverdi ospitano la Feralpisalò ultima in classifica. Fondamentale quindi vincere per allontanarsi dal fondo. Roberto Breda “il normalizzatore”, parla in conferenza stampa:

“Tenete conto – dice – che due partite fa avevamo gli stessi punti della Feralpi, quindi non c’è tutta questa differenza. Ma anche il dover vincere a tutti i costi è una cosa che va considerata. Loro non sono una squadra allo sbando, anzi, hanno dei punti deboli altrimenti non sarebbero in fondo alla classifica. Anche loro devono vincere altrimenti la salvezza si allontanerebbe. Non dobbiamo dimenticarci dove siamo, ma noi dobbiamo cercare di vincere contro qualunque avversario, rispettiamo tutti ma non dobbiamo avere paura. Non sarà una partita facile, vincere significherebbe fare un passo in avanti importante, ma non ci faranno vincere facilmente, dovremo adattarci anche alle loro caratteristiche, come sempre ci saranno diverse partite all’interno dei 90 minuti”

E ancora: “La Feralpi ha una rosa abbastanza esperta, con giocatori che in B sono stati importati, penso a La Mantia in area che è un giocatore forte o Parigini abbiamo massimo rispetto, non tanto per le presenze ma per le caratteristiche. E’ un momento fondamentale per la stagione, abbiamo più certezze, ma in campo va dimenticato il passato. Zaffaroni ha fatto un miracolo in Serie A lo scorso anno, capace di dare una forte identità alla squadra. Ha un modulo che ha punti di forza e punti deboli, le difficoltà ci saranno, anche perché noi siamo insieme da poco. Ma questo è un gruppo che ha dimostrato di essere capace di superare le difficoltà”.

La situazione in casa rossoverde

Situazione identica alla scorsa settimana per Breda, col solo rientro dalla squalifica di Corrado. Ancora infortunati Travaglini, Viviani e Favilli. Si va dunque verso una conferma di gran parte dell’undici di sabato, con Corrado che dovrebbe tornare esterno alto a sinistra al posto di Celli.

Le maglie per Telethon

In occasione di Ternana-Feralpisalò di sabato 9 dicembre alle 14.00 BNL e Ternana Calcio hanno attivato una collaborazione in favore di Telethon.

Tutte le maglie dei calciatori rossoverdi convocati per la gara con i lombardi saranno infatti messe in vendita (al prezzo minimo di 130 euro ciascuna), presso la filiale BNL in piazza Tacito a Terni, a partire dal 14 dicembre, ogni giorno (sabato 16 incluso), dalle 9.00 alle 16.00, fino ad esaurimento. Per la scelta della maglia da acquistare farà fede il criterio di precedenza (non sono previste aste).

L’intero ricavato sarà utilizzato dalla Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie rare e tutte le attività ad essa connesse.