Ternana, colpo in attacco: dall’Atalanta arriva Mazzocchi

TERNI– Già da stamattina aveva raggiunto la squadra nel ritiro di Tirrenia. La firma invece è arrivata nel tardo pomeriggio: Simone Mazzocchi è un nuovo giocatore della Ternana.

Arriva alla corte di Lucarelli in prestito dall’Atalanta fino a giugno 2022. ’attaccante classe ’98, nella passata stagione 29 presenze e 7 gol nella Reggiana in Serie B, nel biennio precedente, in Lega Pro, ha disputato 66 partite realizzando 15 reti con la magli dell’F.C. Südtirol. Nel passato di Simone anche 37 presenze in maglia azzurra, arricchite da 7 gol, dalla Under 15 alla Under 20.

Si attende nelle prossime ore l’annuncio di un altro paio di elementi: uno dovrebbe essere l’ex Grifo Christian Capone.