Ternana col Catania sul neutro di Lentini. Lucarelli con gli stessi di sabato più Casadei

TERNI – La Ternana è partita per la Sicilia e così il tecnico Cristiano Lucarelli non ha effettuato la consueta conferenza stampa prepartita nè ha rilasciato dichiarazioni attraverso i canali ufficiali. I rossoverdi affronteranno domani sera alle 20.45 il Catania, col tecnico grande ex, allo stadio Angelino Nobile di Lentini, data l’indisponibilità per lavori del Massimino.

Il tecnico aveva parlato degli etnei dopo la gara col Potenza: “A Catania ho vissuto due esperienze importanti, diverse fra loro ma fatte di un un grandissimo rapporto che si è creato con la tifoseria. Fortunatamente giocheremo a Lentini e non al Massimino, che a me è uno stadio che evoca ricordi positivi. In quei 90 minuti saremo nemici, come lo sono stato quando ho giocato contro il Livorno o contro mio fratello. Noi dobbiamo guardare del resto soltanto alle nostre esigenze”

Le ultime. Nessuna novità in casa rossoverde, con Diakité e Celli infortunati. Prima convocazione per il terzo portiere Angelo Casadei, ex Bisceglie. Possibile turnover in tutti i reparti

I convocati:

Portieri: Iannarilli, Vitali, Casadei

Difensori: Boben, Defendi, Frascatore, Kontek, Laverone, Mammarella, Russo, Suagher

Centrocampisti: Damian, Furlan, Paghera, Palumbo, Proietti, Salzano

Attaccanti: Falletti, Ferrante, Raičević, Onesti, Partipilo, Peralta, Torromino, Vantaggiato

