Ternana, chiusura con sconfitta e disonore: maretta fra calciatori

TERNI- Finisce con una sconfitta 3-2 la stagione della Ternana. Una partita inutile, quella col Frosinone, conclusa con una scena inqualificabile, quella di alcuni giocatori che si rifiutano di andare a salutare i tifosi, anche su indicazione della società

Le scelte

Le tante assenze costringono Lucarelli a cambiare in mediana: Paghera in campo dall’inizio, tornano dalla squalifica Diakitè e Sorensen. Nel Frosinone debutta a livello assoluto il portiere Loria.

Primo tempo

La Ternana è sempre quella e al 6′ prende gol: incursione di Insigne, respinta corta di Iannarilli e tap-in di Garritano. Poco dopo, ciociari vicini al bis con un colpo di testa di Moro.Si vede la Ternana al minuto 20: gran botta di Partipilo, che calcia da posizione defilata riesce e prende la parte esterna del palo. Al lampo rossoverde segue un pari, invero piuttosto fortunoso: sugli sviluppi di un corner, carambola in area e tocco sotto di Favilli deviato in maniera ininfluente da Kalaj. Il Var controlla un possibile tocco di mano e convalida, rete assegnata da regolamento al rossoverde. Una volta tanto, il pari scuote le Fere che subito dopo trovano il 2-1: Partipilo sfugge alla trappola del fuorigioco in profondità, cambia piede e batte a rete, lasciando di stucco Loria. Il tempo si chiude sull’occasionissima per la formazione ciociara: Insigne si ritrova davanti a Iannarilli dopo l’assist di Garritano, lo dribbla e mette per Moro che calcia a botta sicura, miracoloso il salvataggio sulla linea di Sorensen.

Secondo tempo

L’infortunio di Partipilo apre il secondo tempo (dentro Capanni), poi Falletti sfiora il 3-0 con una botta dal limite fuori di poco. I ritmi scendono, inevitabilmente, visto che i giochi sono ormai fatti. Il Frosinone fa girare i giocatori, la Ternana ha ancora qualche cartuccia da sparare come quella del 16′: iniziativa di Capanni sulla destra, girata e cross per la testa di Favilli, tiro telefonato. Risponde il Frosinone col neo entrato Selvini, che spaventa Iannarilli, ma il suo tiro finisce a lato. A seguire gran girata di Insigne che sibila alla destra del portiere rossoverde.

Al 22′ la Ternana si mangia clamorosamente il terzo gol: sull’assist di Capanni, Favilli sbaglia un gol facilissimo e manda a lato di un niente. Il pari del Frosinone è il gol dell’ex, Fabio Lucioni, che stacca di testa su corner e batte un incolpevole Iannarilli. La Ternana a questo punto torna quella di sempre e si squaglia, regalando il 3-2 ai ciociari: lo segna Kone con un mancino potentissimo. Poco dopo Borrelli sfiora addirittura il poker e lo stesso fa Kalaj. L’ingresso di Mazzarani, per la sua seconda presenza in B, è l’unica nota bella del finale, fra i fischi del pubblico.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi (35’st Mazzarani), Diakite, Sørensen, Corrado; Coulibaly (35’st Martella), Di Tacchio, Paghera (30’st Proietti); Partipilo (3’st Capanni), Falletti; Favilli (30’st Donnarumma). A disp: Krapikas, Vitali, Ghiringhelli, Bogdan, Ndir, Ferrante, Onesti. All:Lucarelli.

FROSINONE (4-3-3): Loria; Monterisi, Kalaj, Lucioni, Cotali (35’st Kujabi); Rohden, Boloca, Gelli (1’st Kone); Insigne (24’st Caso), Garritano (13’st Selvini), Moro (13’st Borrelli). A disp: Turati, Sampirisi, Szyminski, Mazzitelli, Oliveri, Baez, Bidaoui All.:Grosso.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto (assistenti: De Meo-Tiziana Trasciatti IV Ufficiale Pirrotta)

VAR Banti di Livorno AVAR: Paterna

MARCATORI: 6’pt Garritano (F), 31’pt Favilli (T), 34’pt Partipilo (T), 29’st Lucioni (F), 33’st Kone (F)

NOTE: Giornata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 4.037 (di cui 625 ospiti e 1.723 abbonati) Incasso: € 29.824. Rateo abbonati: € 13.785,39.Ammoniti: Boloca (F), Falletti (T), Kone (T) Calci d’angolo: 6-2. Recupero: 1’pt 3’st