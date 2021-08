Ternana, che fatica in Coppa Italia: batte l’Avellino soltanto ai rigori e avanza

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (35’st Capone), Boben, Kontek, Salzano; Agazzi (1’pts Celli), Proietti (11’st Paghera); Peralta (35’st Sorensen), Falletti (30’st Mazzocchi), Vantaggiato (11’st Pettinari). A disp.: Casadei, Morlupo, Russo, Onesti All.: Lucarelli

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio (1’pts Rizzo), Carriero (34’st Matera), Aloi, D’Angelo (20’st Maniero), Mignanelli (11’st Tito); Mastalli (20’st De Francesco), Bernardotto (11’st Plescia). A disp.: Pane, Pizzella, Sbraga, Miceli, Messina. All.: Braglia

ARBITRO: Baroni di Firenze (assistenti: Barone-Yoshikawa IV Ufficiale: Feliciani)

MARCATORI: 25’pt D’Angelo (A), 17’st Falletti (T)

NOTE: Giornata calda, terreno di gioco in pessime condizioni. Spettatori 1497. Espulso 45’st Kontek (T) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Mignanelli (A), Aloi (A), Dossena (A), Proietti (T), Carriero (A), Peralta (T), Paghera (T), Matera (A). Calci d’angolo: 5-2 Recupero: 1’pt 5’st 0’pts 0’sts

SEQUENZA RIGORI: Plescia (gol), Paghera (parato), Aloi (gol), Capone (parata), Tito (gol), Pettinari (gol), De Francesco (parata), Mazzocchi (gol), Maniero (palo), Salzano (gol), Rizzo (palo), Furlan (gol)

TERNI – La Ternana passa al secondo turno di Coppa Italia superando ai calci di rigore ad oltranza l’Avellino. Si regala il Bologna ma dal match non escono buone indicazioni, coi rossoverdi ancora fortemente imballati dai carichi di lavoro.

Le scelte. Lucarelli ha poche sorprese rispetto alla vigilia, anzi nessuna: con Palumbo squalificato, gioca Proietti. Salzano vince il ballottaggio con Celli a sinistra, il resto è tutto secondo le previsioni. Nell’Avelllino Luigi Silvestri ce la fa e gioca dall’inizio con Sbraga quindi in panchina, Mignanelli al posto di Tito e Mastalli in attacco al posto dell’ex Maniero.

Primo tempo. I ritmi sono quelli estivi e non potrebbe essere altrimenti. Il resto lo fa l’atteggiamento dell’Avellino, arroccato in difesa e molto falloso, con tre cartellini gialli nei primi 18 minuti. Si gioca poco e le cose migliori arrivano su calcio franco: al minuto 8′ Punizione per la Ternana, Falletti atterrato vicino al limite dell’aera, da posizione spostata sulla sinistra; a seguire una punizione di Peralta è senza esito.

Al 22′ la prima vera azione rossoverde: Peralta si incunea in area, calcia in diagonale ma Luigi Silvestri si immola e ricaccia fuori la palla. Gol mancato, gol subito: la legge non tradisce mai e così al 25′ l’Avellino segna con Sonny D’Angelo: piattone rasoterra da poco fuori area che lascia di stucco Iannarilli. La Ternana non reagisce ed anzi l’Avellino sfiora il 2-0 con un tiro di Carriero al 33′ che sfiora il palo. Il tiro di Agazzi alto sopra la traversa è l’ultima occasione del primo tempo.

Secondo tempo. La Ternana torna in campo migliore di testa e si vede. Al 5′ cross Ghiringhelli dalla destra, Forte sbaglia l’uscita ma nessun rossoverde arriva sul pallone. A seguire azione personale di Peralta, che parte dalla propria area, avanza fino al limite dell’area e poi serve Vantaggiato, ma il suo tiro è debole e centrale.

Falletti si accende: al 10′ dribbling e tiro a giro dal limite con forte che para, poi dopo i primi cambi arriva il pari rossoverde, con il fantasista uruguagio: colpo al volo di Pettinari, ribadito in rete di testa da Falletti. Grandi polemiche per una sospetta posizione di fuorigioco ma l’arbitro concede il gol. Al 27′ punizione dal limite per la Ternana, ennesima brutta entrata su Falletti, ma nessun cartellino.

Quando il Folletto è costretto ad uscire toccato duro, la Ternana si spegne e al 45′ resta anche in 10 per un fallo al limite dell’area di Kontek su Plescia lanciato a lanciato a rete. La punizione di Matera è respinta dalla barriera. Si va ai supplementari.

Overtime. Succede poco. Sorensen è in difficoltà su Plescia che al minuto 8 del primo tempo sfiora il gol: si gira in area e calcia, ma Iannarilli si fa trovare reattivo. La Ternana è rimasta col solo Pettinari davanti ed il risultato è ovviamente che la squadra tira ancora meno di prima. L’Avellino si fa vedere di tanto in tanto, ma quando lo fa spaventa le Fere, come in occasione della traversa di Matera al minuto 11.

Nel secondo tempo la Ternana si vede su una punizione di Salzano dal limite che va alta. Poi ha due calci d’angolo consecutivi, ma non riesce a sfruttarli. La stanchezza prende il sopravvento, si va ai rigori. La Ternana ne sbaglia due, l’Avellino altrettanti (palo dell’ex Maniero), si va ad oltranza. Sbaglia Rizzo, segna Furlan. La Ternana si regala il Bologna, ma sicuramente Lucarelli non può essere contento.