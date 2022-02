Ternana, che brutto risveglio dopo l’impresa: cinque sberle dalla Spal

FERRARA – Notte fonda per la Ternana che a Ferrara perde 5-1 con la Spal al termine della più brutta partita della stagione. Altro che ripetere la prestazione di Parma: i rossoverdi non sono mai scesi in campo e gli estensi hanno passeggiato, offrendo a Venturato il primo successo della sua gestione

Le scelte

Partipilo non è al meglio e parte dalla panchina: Capone trequartista dietro la coppia d’attacco Mazzocchi-Pettinari. Defendi anche lui parte inizialmente fuori dall’undici di base, al suo posto Diakitè. Nella Spal Celia terzino invece di Tripaldelli, Crociata in mezzo al posto di Da Riva, Rossi in panchina: al suo posto Vido

Primo tempo

Subito Fere: bellla giocata di Capone che mette a sedere Dickmann e scarica all’indietro per Palumbo, il quale calcia malamente alto, disturbato, un rigore in movimento. Al 4′ ancora rossoverdi: Martella mette in mezzo per Pettinari, palla alta. La buona partenza rossoverde viene però vanificata dal buco a centrocampo al minuto 15′: lancio di Vido per Melchorri che avanza palla al piede, dribbla Iannarilli e fa centro. L’arbitro prima annulla, poi su consulto del Var convalida: il piede di Capuano tiene in gioco l’ex Perugia. A seguire, la formazione spallina chiede un rigore per un presunto intervento di Sorensen su Melchiorri, l’arbitro dice no.

La Ternana spreca una punizione da buona posizione (23′) con Sorensen che non ci arriva poi lo stesso difensore danese è in ritardo su Melchiorri che fa sponda per Vido, gli esce contro bene Iannarilli, con i piedi. Al 32′ occasionissima per la Spal: Crociata riceve palla e si coordina con uno splendido sinistro al volo, Iannarilli ci arriva in estensione con la punta delle dita. Subito dopo, la Spal raddoppia: clamorosa ingenuità di Koutsoupias che salta per anticipare Mancosu ma invece della spalla, tocca la palla con l’avambraccio. Paterna chiama il Var per scrupolo, poi conferma il rigore: lo stesso Mancosu segna di potenza, palla sotto la traversa. Risposta della Ternana con un colpo di testa di Sorensen, alto, ma le Fere vanno ancora più vicine al gol al 41′: Palumbo al volo, col destro, di controbalzo, sfiora il palo.

Secondo tempo

Buio pesto per i rossoverdi, travolti dalla Spal anche nel secondo tempo. Al 5′ nuovo buco, Vido ne approfitta, Iannarilli si immola di nuovo ed evita il 3-0. I giocatori spallini scappano via dovunque, Melchiorri provoca prima il giallo di Koutsoupias e poi quello di Proietti.

Il tris è nell’aria ed arriva al 19′: combinazione Crociata-Dickman e palla per Vido che mette a sedere Diakitè e si coordina in bello stile. La Ternana è in bambola nonostante i cambi ed al 25′ avrebbe incassato anche il 4-0 se Crociata, autore del gol, non fosse scattato al di là della linea dei difensori. Al 31′ la Ternana trova, nella prima vera azione del secondo tempo, il gol del 3-1: Defendi manda a spasso Meccariello poi serve Paghera: cross per la testa di Partipilo, l’attaccante non sbaglia. Subito dopo il neo-entrato Colombo sfiora il gol su cross di Vido. A seguire occasione anche per Mazzocchi, che gira bene un passaggio rasoterra di Partipilo e impegna Alfonso. Diakitè, passato centrale ad inizio ripresa, si mostra inadeguato per il ruolo: Mora lo lascia sul posto, lui lo stende, cartellino giallo numero due e sotto la doccia. Tempo 60 secondi e la Spal fa poker con Da Riva, bravo a chiudere in rete un’azione sull’asse Crociata-Mora.

La Ternana ci prova ancora, ma non è giornata. Prima, Punizione di Palumbo con Partipilo invece che di testa colpisce di schiena, era praticamente a porta vuota. Poi al 45′ Peralta si vede respuigere il tiro, palla sui piedi di Partipilo che due metri non trova la porta. Il tiro a giro di Vido nel finale che vale il 5-1 chiude il match.

Il tabellino

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia (21’st Meccariello); Zanellato (21’st Mora, 48’st D’Orazio), Esposito, Crociata; Mancosu (21’st Da Riva); Vido, Melchiorri (32’st Colombo). A disp.: Thiam, Pomini, Almici, Peda, Heidenreich, Tripaldelli, Zuculini. All:Venturato.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; S.Diakite, Sørensen, Capuano (9’st Defendi), Martella; Koutsoupias (9’st Partipilo), Proietti (32’st Furlan), Palumbo; Capone (32’st Peralta); Mazzocchi, Pettinari (21’st Paghera) A disp.: Krapikas, Ghiringhelli, Bogdan, Boben, Salzano, Mazza, Rovaglia. All.:Lucarelli.

ARBITRO: Paterna di Teramo (assistenti: Muto-Zingarelli IV Ufficiale: Maggio)

VAR: Banti di Livorno AVAR: Baccini

MARCATORI: 15’pt Melchiorri (S), 35’pt rig Mancosu (S), 19’st, 48’st Vido (S), 31’st Partipilo (T), 39’st Da Riva (S)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso 38’st Diakitè (T) per doppia sanzione. Ammoniti: Celia (S), Palumbo (T), Koutsoupias (T), Mancosu (S), Proietti (T) Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 2’pt 4’st