Ternana, che beffa: tiene testa alla Cremonese ma alla fine cede di misura

TERNI- Amarissima sconfitta per la Ternana al Liberati contro la Cremonese. Una squadra che non ha demeritato per impegno ed intensità, punita da una giocata di Coda- fuoriclasse per la B – e sfortunata perchè poi ha sfiorato due volte il pari. Rossoverdi ultimi a zero punti, alla vigilia del secondo match interno col Bari.

Alla fine, nessun turnover in porta per la Ternana: Iannarilli gioca regolarmente. Lucarelli cambia invece molto fra gli altri giocatori: debutta dall’inizio Capuano, con Celli avanzato esterno alto al posto di Corrado. Dionisi subito in panchina. Nella Cremonese Abrego al posto di Bertolacci, il georgiano Lochoshvili in difesa, debutta Coda.

La sfida

Ternana che parte con poca convinzione, ma la partita si accende solo dopo il primo quarto d’ora, grazie alle giocate di Coda. L’ex empolese va due volte al tiro di testa, prima su cross di Ghione e poi dell’ex Sernicola, senza però trovare la porta. Al 18′ da corner un tiro al volo di Labojko va alto di poco.

Si procede a strappi, con le squadre che faticano ad uscire dalla metà campo: Favasuli costruisce bene ma la squadra non riesce ad arrivare in zona tiro. La Cremonese, dal canto suo, dopo i fuochi iniziali, sembra aver spento la fiamma. Botta e risposta all’altezza del minuto 35: prima Pickel dalla distanza con palla alta, poi Casasola sempre da lontano manda poco sopra la traversa. Prima del riposo palla rubata da Falletti e messa in mezzo con la difesa grigiorossa che spazza.

L’ingresso di Raimondo nel secondo tempo al posto di Favilli dona subito vitalità all’attacco: destro secco sul primo palo su assist di Falletti, Sarr ci arriva. Subito dopo Manganiello non vede un fallo netto su un rossoverde e lascia correre, con Coda che batte a rete e Iannarilli che gli esce contro, chiudendogli lo specchio e costringendolo all’errore. Ravanelli si fa espellere per doppio giallo, ma al primo errore rossoverde la Cremonese segna: miracolo di Iannarilli sul colpo di testa di Lochosvili, sul pallone si avventa Coda che fa centro. Il Var convalida. Al 25′ traversa di Corrado una deviazione di un difensore, subito dopo grande riflesso di Sarr sull’occasionissima che capita a Mantovani. Al 43′ gran botta di Dionisi che raccoglie la rimessa laterale di Mantovani e tenta il pallonetto, trovando però Sarr pronto in estensione. Nel recupero il portiere smanaccia alla meglio una punizione rossoverde e salva il risultato.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakite (21’st Dionisi), Mantovani, Capuano; Casasola (40’st Distefano), Luperini (21’st Corrado) , Labojko (32’st Pyyhtiä), Favasuli, Celli; Falletti, Favilli (1’st Raimondo). A disp.: Brazão, Sørensen, Lucchesi, Travaglini, Proietti, Paghera, Marginean. All.: Lucarelli.

CREMONESE (4-3-3): Sarr; Ghiglione, Lochoshvili, Ravanelli, Sernicola; Pickel, Castagnetti (41’st Bertolacci), Abrego (15’st Collocolo); Zanimacchia (18’st Bianchetti), Coda (41’st Tsadjout), Vazquez. A disp.: Saro, Jungdal,Quagliata, Milanese, Ciofani, Buonaiuto, Sekulov, Afena-Gyan. All.: Ballardini.

ARBITRI: Manganiello di Pinerolo (assistenti Di Gioia-Belsanti IV Ufficiale Maccarini)

VAR: La Penna di Roma 1 AVAR: Marinelli

MARCATORI: 20’st Coda

NOTE: serata fresca, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 4.257 (di cui 102 ospiti e 1.952 abbonati) Espulso: 17’st Ravanelli (C) per doppia ammonizione. Ammoniti: Luperini (T), Castagnetti (T), Diakitè (T). Calci d’angolo: 4-2 Recupero 1’pt 5’st