Ternana, che beffa: manca il match point e lo Spezia pareggia su autogol

SPEZIA – Debutto agrodolce per Breda sulla panchina della Ternana. I rossoverdi fanno 2-2 a La Spezia. Buon match che le Fere avrebbero potuto chiudere nel finale ma Favasuli si divora il 3-1 e per la classica legge del gol sbagliato, i liguri pareggiano, su autorete.

Le scelte

Alvini sceglie Kouda al posto di Verde dall’inizio, con Nikolau che ha avuto un problema nella rifinitura: al suo posto Bertola. Breda riparte dalle scelte di Lucarelli: unica variazione la panchina per Luperini (al suo posto Pyyhtiä), con Lucchesi confermato in difesa e Favilli in attacco

Primo tempo

Gara tesa, perchè nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. Esposito è pericoloso per primo, chiamando Iannarilli alla parata, a seguire Raimondo va di testa su cross di Favilli, Dragowski para bene. Al 12′ occasionissima Spezia: cross di Reca, con Bertola che ci arriva male. Iannarilli è fuori causa ma il difensore non riesce a girarla in rete. Buon avvio della Ternana, che mostra più grinta rispetto alle precedenti uscite e una maggiore capacità di cotruzione.

All’22 Dragowski è reattivo su Favilli e respinge a mano aperta, subito dopo gran giocata di Falletti che riceve da Labojko e tenta il pallonetto all’incrocio: deviazione di Amian a portiere battuto e palla in corner. Falletti incanta: al 31′ lavora un gran pallone di tacco di Raimondo e mette per Casasola con Reca che manda in corner. Sulla prosecuzione ancora Falletti per la testa di Casasola che tutto solo fa centro. Il vantaggio dura però 4′ perchè lo Spezia pareggia su una topica rossoverde: corner di Antonucci e batti-ribatti in area con Bertola che soffia a Diakitè il pallone e lo scaraventa dentro da un metro. Iannarilli sorpreso nell’occasione. Gran risposta della Ternana al 41′ con una bordata dalla distanza di Falletti che va vicinissima al palo. Ancora il fantasista al minuo 43: dopo il cross di Corrado stoppa di petto e calcia dall’interno dell’area, palla lontana.

Secondo tempo

Parte avanti lo Spezia: al 9′ Francesco Esposito su punizione (fallo di Diakitè) sfiora il palo esterno, subito dopo gran giocata dell’altro Esposito a cercare Kouda che dalla distanza manda alto di pochissimo. La Ternana segna ancora su corner: Falletti cerca la testa di Diakitè che anticipa Reca e manda fuori giri Dragowski. Risposta spezia al minuto 33: colpo di testa ravvicinato di Francesco Esposito e Iannarilli che ci arriva.

Nel finale Favasuli si mangia il 3-1: De Boer mette in mezzo per Falletti, Favasuli ci arriva ma tira male, palla che va in angolo ma l’errore del rossoverde è clamoroso. Doccia fredda per le Fere al 91′: Iannarilli risponde bene su Verde, poi Moro ribatte e Capuano nel tentativo di immolarsi la mette nella propria porta.

Il tabellino

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Bertola (35’st Verde); Candelari (15’st Elia), Cassata, S.Esposito, Reca (25’st Krollis); Kouda (35’st Moro); F.P.Esposito, Antonucci (15′ Cipot). A disp: Zoet, Gelashvili, Serpe, Joao Moutinho, Pietra, Ekdal, Corradini. All.Alvini.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakite, Capuano, Lucchesi; Casasola (25’st Favasuli), Pyyhtiä (15’st De Boer), Labojko (25’st Luperini), Corrado (30’st Celli); Falletti; Raimondo (25’st Viviani), Favilli. A disp: Brazão, Mantovani, Sørensen, Travaglini, Marginean,Distefano, Dionisi. All.:Breda.

ARBITRO: Sozza di Seregno (assistenti: Vigile-Yoshikawa IV Ufficiale: Cianci)

VAR: Chiffi di Padova AVAR: Minelli

MARCATORI: 32’pt Casasola (T), 36’pt Bertola (S), 22’st Diakitè (T), 46’st aut. Capuano (S).

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni.Spettatori 4000 circa dei quali 191 da Terni. Ammoniti: S.Esposito (S), Favilli (T), Casasola (T), Kouda (S). Calci d’angolo: 3-5. Recupero: 3′ pt 6’st