Ternana, cessione per Celli. La squadra sarà sfoltita, pronte altre partenze

TERNI- Alessandro Celli lascia la Ternana dopo due stagioni e mezzo e 72 partite giocate, con 2 gol (8 solamente quest’anno le presenze). Il difensore romano si trasferisce in prestito secco al Sudtirol e dunque ritroverà da avversari i rossoverdi.

Non sarà l’unica cessione: il patron Bandecchi, in visita alla squadra oggi alla ripresa degli allenamenti dopo le festività natalizie ha confermato che saranno diversi i giocatori in uscita. A breve è atteso il trasferimento a Pescara di Spalluto, che oggi si è allenato a parte insieme a Rovaglia, pure lui destinato al prestito in C (Virtus Verona, Montevarchi o Mantova). Non si è allenato nemmeno Ghiringhelli, che potrebbe seguire Spalluto in Abruzzo.