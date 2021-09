Ternana, cercasi punti col Pisa: “Gruppo nuovo, aiuta a lavorare”

TERNI – Ternana a caccia dei primi punti stagionali. Domani in campo alle 16.15 al Liberati contro il Pisa. Il tecnico Lucarelli in conferenza stampa è netto: “Noi non siamo preoccupati per gli zero punti, ma siamo in un momento di semina, con 15 giocatori nuovi e quindi fare risultato aiuta. Siamo un gruppo, non siamo ancora squadra, non siamo ancora equilibrati nelle due fasi e dobbiamo aspettare che i nuovi si mettano a livello, per potermi mettere in difficoltà nelle scelte. Fare risultato è la miglior medicina”.

Sull’avversario. “Affrontiamo una squadra che si giocherà la serie A fino all’ultimo, che ha speso 6 milioni ma tiene un profilo basso, sa bene come ci deve comportare. Hanno un bravissimo allenatore, che stimo ed ho già affrontato, prepara bene le partite ed è tre anni che sta con loro. Si sono dati del tempo, ma hanno investitori forti ed hanno programmato bene. “Il Pisa è molto bravo sulle seconde palle e molto fisica, va a cercare subito l’attaccante. Tatticamente non ti dà grossi punti di riferimento e tiene molto in considerazione quello che fa l’avversario. Si aiutano e si difendono con tutti gli effettivi”.

Tifosi rivali. Al Liberati ci saranno anche i tifosi del Pisa e per il livornese Lucarelli sarà un derby: “Al di là del campanile con i tifosi c’è stima reciproca, anche perchè come il Livorno hanno avuto un percorso di grande sofferenza fallendo più volte, ma non abbandonando mai la squadra, come accaduto anche a Terni. Io domani cercherò di batterli e loro faranno lo stesso. Mi aspetto qualche coro, certamente, anzi mi offenderei se non ci fosse. C’è però stima come mi hanno testimoniato anni fa con uno striscione che mi avevano fatto in cui dicevano Lucarelli avversario sempre ma rivale da rispettare. Io non sono permaloso, la mi mamma nemmeno…. Dico la mi mamma perchè so già che tipo di cori mi faranno…”

Le ultime. Dovrebbero essere tutti disponibili i rossoverdi, tranne Salim Diakitè e Capanni, che ne avranno per diverso tempo ed i due squalificati Agazzi e Proietti. Recupera Partipilo.