Ternana, ceduto Frascatore al Pescara. Presentata la terza maglia: ha tutti i comuni della Provincia

TERNI – La Ternana ha concluso la serie di operazioni col Pescara con la cessione a titolo definitivo dell’esterno Paolo Frascatore, che dunque raggiunge Marilungo in Abruzzo, con Sorensen che ha fatto il percorso inverso.

Intanto a Palazzo Bazzani, la società ha presentato la terza maglia: gialla con banda diagonale rossoverdi nella quale sono incisi i nomi di tutti e 33 i comuni della Provincia di Terni. Presenti 22 dei 33 sindaci interessati.

La Ternana Calcio, attraverso Terni Col Cuore, è sempre attenta alle esigenze di chi attraversa momenti di difficoltà. Il progetto “Sport Col Cuore”, diretto a tutte le famiglie in difficoltà di Terni e dell’intera provincia, intende, in collaborazione con il Coni, permettere alle ragazze ed i ragazzi provenienti da queste famiglia di praticare il loro sport preferito. La maglia che abbiamo pensato – ha spiegato il vice presidente Paolo Tagliavanto– vuole coinvolgere in questo sentimento tutti i 33 Comuni che compongono la nostra bellissima Provincia”.