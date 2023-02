Ternana ceduta a gruppo straniero, entro fine settimana l’annuncio ufficiale

TERNI– Stefano Bandecchi, patron della Ternana, sta per defilarsi. Dopo gli annunci delle scorse settimane, ora la notizia, è stata lanciata da Tag24, il quotidiano online di Unicusano, proprietaria della Ternana: “Ternana Calcio, accordo fatto: entro fine settimana la cessione del 100% ad una società straniera. Ci sarebbero stati già i passaggi sui conti correnti di entrambe le aziende ed entro fine settimana l’operazione verrà conclusa e sarà dato l’annuncio“.

I due possibili acquirenti

Sono due, secondo quanto emerge, le piste. La prima porta a Giancarlo Natale e Riccardo Scalzi, due imprenditori di origine campana ma operanti a Boston, dove sono nati, e che negli ultimi sei mesi sono stati protagonisti della scalata alla Nocerina (serie D), partita a febbraio in pompa magna e conclusasi a dicembre con il club restituito al sindaco. Da capire in questo caso l’evoluzione del progetto che a quanto sembra inizialmente prevedesse la presenza di Bandecchi come socio di minoranza.

L’altra pista porta a Shahid Rafiq Khan, imprenditore pakistano naturalizzato statunitense e patron del Fulham, buon amico di Bandecchi, col quale collabora a livello di settore giovanile. C’è poi l’offerta di un fondo di investimento inglese. Non resta che attendere.