Ternana, c’è il Monopoli nei playoff nazionali: trasferta e diretta tv

TERNI – Sorteggio non esattamente fortunato per la Ternana che per il primo turno dei playoff nazionali pesca un’avversaria già sfidata in campionato, vale a dire il Monopoli. Gallo e compagni stavolta dovranno recarsi in trasferta perchè i neroverdi sono teste di serie in quanto terzi classificati allo stop della regular season e pertanto oltre a giocare in casa, su un campo dove la Ternana non ha mai vinto, peraltro, potranno qualificarsi anche soltanto con il pareggio.

La partita si giocherà il 9 luglio alle 20.45, con diretta su RaiSport. Le altre partite sono tutte in programma il 9 luglio alle 20.30 vale a dire:Juventus Under 23 (vincitrice Coppa Italia)-Padova, Carpi (terza girone B)-Alessandria, Renate (terza girone A)-Novara e Potenza (miglior qualificata)-Triestina. Non ci sono supplementari, in nessun caso: come per la gara della Ternana, in caso di parità al 90′ passano le teste di serie, che giocano tutte in casa.