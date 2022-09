Ternana, c’è il derby, Lucarelli convoca tutti: “Sarà una battaglia sportiva”

TERNI – Alla viglia del derby col Perugia, in programma domani alle 16.15 al Liberati, il tecnico della Ternana srotola un foglietto e snocciola i convocati: sono 30, ovvero tutta la rosa, infortunati completi: “Più uno, la città di Terni”, dice.

“Domani vogliamo fare una partita di grande coraggio e grande cuore, provare a vincere in tutti i modi, fino a che il cuore batterà, vogliamo regalare questa vittoria ai tifosi – dice il tecnico- Cercheremo di proporre la squadra che più si addice al Perugia, dal punto di vista fisico, mentale e tattico. E’ una squadra guidata da un grande allenatore, secondo me sottovalutato. Dobbiamo lottare su ogni pallone, su ogni fallo laterale, sarà una battaglia sportiva e ci vorranno i migliori interpreti Quest’anno il derby è diverso, perché arriva all’inizio, quando le squadre ancora non hanno trovato la propria identità. ma ogni derby è diverso, ci sono condizioni differenti, non possiamo pensare che sia come gli ultimi. Sicuramente sarà un a grande battaglia fisica, per la specificità del gioco del Perugia, sarà la più grande battaglia sportiva”

Infortunati

Poi però qualcosa sulle indisponibilità dice: “Gli infortunati? Bogdan, Falletti e Pettinari sono out, Martella sta recuperando, Favilli e Partipilo sono a disposizione, hanno avuto soltanto degli affaticamenti muscolari, non veri e propri infortuni, sono stati fermi a scopo precauzionale, altrimenti rischiavamo di perderli per più tempo”.

Testa e gambe

E aggiunge: “Se il Perugia ha dei limiti, ne è consapevole e cerca di nasconderli, sfruttando al massimo le loro qualità. Non hanno molto palleggio, sono molto verticali, il derby poi sfugge ad ogni logica, perché si creano un mare di emozioni, sia positive che negative. Da un punto di vista della classifica conta tre punti come le altre, ma sarà diverso dal punto di vista mentale.