Ternana, buon test a Formello contro la Lazio: nel 7-2 a segno Vantaggiato e Verna

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (15’st Vavro), Acerbi (26’st Silva), Radu (1’st Bastos); Lazzari (26’st Lukaku), Milinkovic Savic (15’st A. Anderson), Parolo (23′ st D.Anderson), Luis Alberto (1’stCorrea, 26’st Armini), Jony (26’st Falbo); Caicedo (1’st Cataldi), Immobile (23’st Moro). A disp. Guerrieri, Proto, Alia. All.:Inzaghi

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli (1’st Marcone); Parodi (1’st Diakité), Suagher (15’st Russo), Celli (1’st Bergamelli), Mammarella (1’st Mucciante); Paghera (1’st Damian), Palumbo (1’st Nesta), Verna (15’st Defendi), Defendi (1’st Onesti, 24’st Niosi); Ferrante (1’s Torromino), Vantaggiato (1’st Marilungo). All. Gallo

ARBITRO: Buzzi di Roma

MARCATORI: 6’pt MIlinkovic Savic (L), 8’pt Caicedo (L), 13’pt Vantaggiato (T), 20’pt, 16’st Immobile (L), 7’st Verna (T), 20’pt e 23’s Vavro (L), 44’st Falbo (L)

ROMA– Al campo Mirko Fersini di Formello la Ternana esce a testa alta dal test contro la Lazio di Inzaghi: vincono 7-2 i biancocelesti, ma i rossoverdi, per un’ora tengono molto bene il campo. Nel primo tempo Gallo prova l’undici anti-Juve Under 23: Suagher prende una botta al piedi e deve uscire dopo 15 minuti. Nella ripresa restano in campo solo Russo e per parte del match Verna, con Defendi costretto a rientrare nel finale di partita.

Le reti. Al 6′ inserimento di Milinkovi Savic che sradica dai piedi di Celli la palla e mette in rete battendo Iannarilli. Raddoppia Caicedo che riceve da Immobile. Vantaggiato raccoglie una bella giocata da sinistra di Mammarella e accorcia, poi al 20′ la Lazio fa tris con Immobile su cross di Lazzari. Apre la ripresa la rete di Verna, con una giocata di sinistro poi la Lazio dilaga.Eurogol di Immobile che da terra raccoglie un cross da terra e da due passi di destro, in girata, batte Marcone, doppietta di Vavro su calcio piazzato e chiusura del giovane Falbo su assist di Raul Moro.