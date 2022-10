Ternana, big match col Genoa per la fuga. Lucarelli: “Nessun esame di maturità”

TERNI- Big match al Liberati domani pomeriggio, con la Ternana che alle 16.15 sfiderà il Genoa di Blessin. Prima contro seconda, un punto di distanza. Cristiano Lucarelli, tecnico del rossoverdi, però sgonfia il match in conferenza stampa: “Non sarà una prova di maturità, ma solo un altro test che ci darà nuove indicazioni. Noi continuiamo a preparare una gara alla volta. La classifica per noi non ha importanza, come sempre.

L’avversario

“Il Genoa è giustamente indicata come una delle più forte della serie B. La classifica ed il gioco lo dimostra, tengono bene il possesso palla, hanno giocatori importanti, giovani e veloci. Hanno ricambi all’altezza dei titolari. Sarà una bella partita: noi dovremo essere umili ma coraggiosi. Il calcio di Blessin, fatto di riaggressioni assomiglia molto alla Ternana della serie C perchè partono spesso i due terzini, ha una personalità e la consapevolezza che le consente di dominare le partite. Dovremo essere bravi nel primo passaggio dopo aver riconquistato la palla”.

La situazione in casa Fere

“Favilli ed Agazzi stanno un po’ meglio, vediamo. Anche domani ci saranno staffette obbligate, siamo legati a quello che ci diranno i medici, purtroppo abbiamo necessità di fare i conti con i minutaggi per qualche giocatore. A Benevento abbiamo fatto bene su questo fronte. Falletti? Domenica sarebbe entrato se fosse servito, ma fortunatamente non ce n’è stato bisogno perchè siamo riusciti a vincere con quelli che abbiamo. Chiaramente non ha ancora i 90′ nelle gambe, sta piano piano rientrando a pieno regime, anche se ovviamente ci vuole tempo”.