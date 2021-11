Ternana bella soltanto un tempo: col Cittadella finisce pari

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli (10’st Defendi, 37’st Diakitè S.), Sorensen, Boben, Martella; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan (10’st Capone); Donnarumma A. (18’st Pettinari) A disp.: Krapikas, Celli, Kontek, Mazzocchi,Paghera, Peralta, Agazzi, Koutsoupias. All: Lucarelli

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Adorni, Donnarumma D.; Vita (31’st Mazzocco), Pavan, Branca (38’st Beretta); Antonucci (31’st D’Urso); Baldini, Tavernelli (15’st Cuppone). A disp.: Maniero, Frare, Ciriello, Icardi, Mastrantonio, Danzi, Cassandro. All.: Gorini

ARBITRO: Piccinini di Forlì (assistenti: Avalos-D’Ascanio IV Ufficiale: Mirabella)

VAR: Marini di Roma 1 AVAR: Mastrodonato

MARCATORI: 23’pt Vita (C), 24’st Partipilo (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 3350 (di cui 50 ospiti). Ammoniti: Sorensen (T), Boben (T) Partipilo (T), Adorni (C), Perticone (C). Calci d’angolo: 5-1. Recupero 0’pt 4’st. In tribuna Fabrizio Castori, ex tecnico della Salernitana

TERNI- Mezza Ternana è troppo poco per aver ragione di un Cittadella bene organizzato ma non così pericoloso. Al Liberati finisce 1-1 con i rossoverdi che si svegliano troppo tardi e raccolgono il minimo sindacale.

Le scelte

Cambia l’arbitro: Prontera, designato, ha la febbre: convocato al suo posto Piccinini della sezione di Forlì. Per il resto, Ternana nella formazione tipo, col solo Ghiringhelli al posto di Defendi. In casa Cittadella Daniele Donnarumma per lo squalificato Benedetti mentre a sorpresa, al posto dell’infortunato Okwonkwo il tecnico Gorini sceglie il perugino ex Gubbio Camillo Tavernelli.

Primo tempo

Proprio Tavernelli va vicinissimo al gol in apertura: clamoroso errore di Boben che di fatto regala il pallone, destinato a finire sul fondo, all’attaccante che però sbaglia un rigore in movimento mandando alto da mezzo metro.

Risponde la Ternana al 10′: botta e risposta in area di rigore con Sorensen che tenta la girata ma non ci riesce, spedendo il pallone a lato. Il Cittadella segna a sorpresa al 23′; incursione in area con Vita lasciando indisturbato al tiro, Iannarilli non ci arriva.

Molto male la Ternana: imprecisa sui calci d’angolo, ancora peggio sui calci di punizione. Sembra regnare nuovamente la confusione fra i rossoverdi che non riescono ad imbastire una reazione degna di questo nome. Addirittura, Iannarilli è costretto ad avanzare palla al piede quasi fino al centrocampo per far ripartire l’azione.

Avanti confusamente, anche quando il Cittadella sbaglia, come al 41′ quando un’incomprensione fra Kastrati e un difensore libera Falletti al tiro: l’uruguagio però perde tempo e rimette in mezzo, nessuno ci arriva. A seguire, punizione di Furlan sulla barriera.

Secondo tempo

Si riparte all’insegna della confusione in casa rossoverde. Al 6′ Donnarumma entra in area e riesce a costruire una buona idea, mette in mezzo per Partipilo ma l’attaccante esita troppo e si vede rimpallare il tiro che poi finisce in angolo.

Al minuto 8 buco clamoroso della Ternana a centrocampo, con Tavernelli che lancia il contropiede: Boben lo stende al limite dell’area e si becca il giallo. Poco dopo Branca centra la traversa.

Lucarelli prova a cambiare e le scelte gli danno ragione, perchè è proprio grazie ad un nuovo entrato che la Ternana costruisce il pari. Dopo la conclusione di Falletti (21′) parata da Kastrati, i rossoverdi si scuotono: Defendi raccoglie palla sulla fascia e mette in mezzo per il preciso colpo di testa di Partipilo. Il gol ha il potere di scuotere i rossoverdi che al 31′ sfiorano il raddoppio: grande giocata di Falletti che mette Partipilo davanti a Kastrati ma il portiere para d’istinto da distanza ravvicinata. L’attaccante barese è scatenato e poco dopo va di nuovo vicino al gol ma l’occasione più clamorosa ce l’ha Palumbo e la sbaglia: il centrocampista si presenta davanti al portiere in uscita; avrebbe l’occasione di segnare a porta vuota ma preferisce il pallonetto e manda alto.

Nel finale si rivede il Cittadella: sugli sviluppi di un calcio di punizione Adorni, rimasto in area rossoverde, anticipa tutti di testa ma non inquadra la porta. Poco altro sino al triplice fischio.