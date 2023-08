Ternana, beffa nel finale: sul neutro di Lecce passa il Catanzaro

LECCE- Sul neutro di Lecce, beffa per la Ternana che cede 2-1 contro il Catanzaro senza meritarlo. Decisiva l’incursione nel finale di D’Andrea che porta al rigore della vittoria calabrese, griffato Vandeputte. Rossoverdi a zero punti dopo due partite.

Lucarelli opta per Diakitè esterno al posto di Casasola, col rientro di Sorensen in difesa. Bogdan partente è in tribuna. In mezzo debuttano Luperini e Labojko, prima dall’inizio per i due ex bolognesi Pyyhtiä e Raimondo. Nel Catanzaro il grande ex Donnarumma in panchina. L’ex grifone Iemmello davanti con Biasci.

La partita

In uno stadio spettrale semivuoto e per giunta con un campo bagnato e pesante non è facile trovare lo spunto. La Ternana al minuto 8 potrebbe però segnare: Fulignati sbaglia completamente il rinvio e la mette sui piedi di Falletti il cui pallonetto va alto di poco. Ma è il Catanzaro a segnare al 10′: cross di Oliveri, colpo di testa di Iemmello respinto in maniera scomposta con una mano da Iannarilli e tap in vincente di Biasci, con Sorensen non proprio attentissimo in entrambe le occasioni.

Al 20′ bella occasione per la Ternana con Raimondo che apre in mezzo per Falletti, sinistro angolato con respinta di Fulignati poi Luperini spreca. Poco Falletti si mangia il pari su un buon pallone di Raimondo. Nel finale di tempo Iemmello ha una occasionissima, ma non la sfrutta e spreca il raddoppio. Gol sbagliato, gol subito: la Ternana infatti pareggia al 44′ con Raimondo servito da Mantovani che scatta sul filo del fuorigioco e fa centro. Prima del riposo, gran botta di Pyyhtiä e Fulignati che ci arriva in estensione.

In apertura di ripresa nuova occasione sull’asse Falletti-Raimondo col baby ex Bologna fuori di poco. Il Catanzaro risponde al 10′ con un colpo di testa di Biasci che non trova la porta. Subito dopo ancora lui spreca su cross di Vandeputte. Ancora Raimondo al 22′ va a segno con un sinistro chirurgico ma era chiaramente offside: non c’è dubbio però che veda benissimo la porta. Al 23′ Veroli mette in mezzo per Stoppa che manda a lato. Favilli rileva Raimondo alla mezzora e al primo pallone toccato (di testa) manda alto di pochissimo.

Nel finale, frittata rossoverde: Sorensen si fa saltare da D’Andrea in area, Proietti è costretto al fallo disperato che vale il rigore, trasformato da Vandeputte. Poi nient’altro.

Il tabellino

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Veroli (33’st Krajinc), Scognamillo; Oliveri (13’st Stoppa), Ghion, Verna (13’st Pompetti), Vandeputte; Biasci (33’st D’Andrea), Iemmello (13’st Donnarumma). A disp: Sala, Krastev, Curcio, Brignola, Pontisso, Sounas, Katseris. All.Vivarini

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Mantovani Celli; Diakitè, Labojko (17’st Proietti), Luperini (17’st Marginean), Pyyhtiä, Corrado (1’st Favasuli); Falletti (35’st Distefano), Raimondo (30’st Favilli). A disp: Brazão, Capuano, Lucchesi, Travaglini, Capanni, Casasola, Paghera, All.Lucarelli

ARBITRO Baroni di Firenze (assistenti: Barone- Ceolin IV ufficiale: Di Reda).

VAR Pairetto di Nichelino. AVAR Di Marco

MARCATORI: 10’pt Biasci (C), 44’pt Raimondo (T), 42’st rig Vandeputte (C)

NOTE: Gara giocata in campo neutro. Serata calda, terreno pesante. Spettatori 110 di cui 7 ospiti. Calci d’angolo 2-5 Ammoniti: Luperini (T), Situm (C), Sorensen (T). Recupero 4’pt 6’st. Cooling break al 25’pt ed al 25’st