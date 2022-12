Ternana, basta Falletti per tornare a sorridere: battuto il Cagliari su rigore

La Ternana torna al successo: vittoria 1-0 sul Cagliari, decide il rigore di Falletti. Rossoverdi ancora convalescenti ma sopperiscono con l’essenzialità e la praticità ad un gioco che manca. Ma tant’ è, era fondamentale tornare al successo e questo è arrivato.

Le scelte

Una sorpresa nella Ternana, con Ghiringhelli al posto di Diakitè, Palumbo torna in campo e Cassata in panchina. Spalluto preferito a Rovaglia fra gli attaccanti di riserva. Nel Cagliari Luvumbo al fianco di Lapadula, con Obert centrale a posto di Goldaniga. Altare in panchina, al suo posto Barreca.

Primo tempo

Subito avanti la Ternana, con Falletti che dopo aver sfiorato il gol, trasforma un rigore assegnato per un fallo netto di Obert su Partipilo. Il cagliari prova a reagire con Zappa e con il greco Luvumbo, trovando nel secondo caso il portiere rossoverde pronto alla parata, poi al 34′ la Ternana va vicinissima al bis: Pettinari di testa, su bel cross di Ghiringhelli manda a lato di poco.

Reagisce il Cagliari e va due volte ad un passo dal pari, prima con Deiola (Iannarilli si distende e para) e poi con l’ex Viola: azione di sfondamento sulla destra di Luvumbo, servizio all’indietro per il centrocampista, tiro a botta sicura che termina alto. Il tempo si chiude con Iannarilli che anticipa Deiola che aveva staccato di testa dopo una punizione.

Secondo tempo

La Ternana raddoppia dopo appena 3′ dalla ripresa con una palombella di Palumbo dal limite, ma il centrocampista era in netto fuorigioco al momento del tiro e dunque la rete viene annullata. Luvumbo ci prova dopo una mischia, con deviazione di Sorensen, poi Partipilo calcia da posizione defilata, para in angolo il portiere.

Al 18′ occasionissima Fere: Palumbo scarica per Falletti, cross rasoterra sul quale interviene Radunovic, Agazzi arriva sul pallone ma fallisce un rigore un movimento, calciando alto.

Al 31′ l’episodio chiave: Di Tacchio respinge con un braccio un tiro del Cagliari, l’arbitro va al Var e assegna il rigore. Tira Pavoletti ma Iannarilli si supera. Ancora i sardi con Falco, palla sopra la traversa. Ma è il portiere rossoverde a blindare il macth con le paratissime nel finale su Perero e Falco.

Il tabellino

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Ghiringhelli (20’st Diakitè), Sørensen, Mantovani, Corrado; Agazzi, Di Tacchio, Palumbo (20’st Cassata); Falletti (20’st Capanni); Partipilo (43’st Spalluto), Pettinari (13’st Coulibaly). A disp: Krapikas, Bogdan, Celli, Martella, Proietti, Paghera, Raul Moro.All: Andreazzoli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa (39’st Di Pardo), Capradossi, Obert, Barreca; Deiola, Viola (20’st Falco), Makoumbou; Kourfalidis (39’st Millico); Luvumbo (43’st Pereiro), Lapadula (20’st Pavoletti). A disp: Aresti, Altare, Goldaniga, Dossena, Carboni, Lella, Cavuoti All: Liverani.

ARBITRO: Massa di Imperia (assistenti: Rossi-Severino IV Uomo Volpi)

VAR: Ayroldi di Mofetta AVAR: Ghersini

MARCATORI:8’pt rig Falletti (T)

NOTE: serata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 4.408 (di cui 182 ospiti e 1.723 abbonati) Ammoniti: Pettinari (T), Barreca (C), Di Tacchio (T) Makoumbou (C), Spalluto (T). Calci d’angolo: 2-10 Recupero: 1’pt 5’+1′ st. Al 31’st Iannarilli (T) para un rigore a Pavoletti.