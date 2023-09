Ternana-Bari, finisce 0-0: tante occasioni sprecate dalle Fere

TERNI – Finisce con un pareggio a reti inviolate. Non basta un grande secondo tempo alla Ternana per battere un modesto Bari, ma c’è la consolazione di aver giocato bene e di aver conquistato il primo punto in classifica, oltre a non aver subito gol. Tante occasioni con Luperini e Raimondo, molto sfortunato con la traversa colpita nel finale. Clamorosa l’occasione mangiata da Casasola al 20′ del secondo tempo: Favasuli crossa sul secondo palo per l’ex grifone che da due passi spara altissimo C’è ancora molto da lavorare, ma la base è buona e la prestazione porterà quella fiducia necessaria per affrontare la sosta.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité (1′ st Celli), Capuano, Mantovani; Casasola, Luperini, Łabojko (32′ st Mărginean), Pyyhtiä (13′ st Favasuli), Corrado; Falletti (K, 37′ st Dionisi), Favilli (13′ st Raimondo). A disp.: Vitali, Brazão, Sørensen, Distefano, Travaglini, Lucchesi. All.: Lucarelli

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci (47′ st Pucino); Maita (K, 26′ st Benali), Maiello, Koutsoupias; Sibilli (13′ st Edjouma), Morachioli (26′ st Aramu); Nasti (47′ st Bellomo). A disp.: Farroni, Matino, Achik, Faggi, Akpa-Chukwu, Acampora, Frabotta. All.: Mignani

ARBITRO:Rutella di Enna (Assistenti: Salvatore Affatato di Domodossola, Alex Cavallina di Parma IV Ufficiale: Domenico Castellone di Napoli)

VAR: Paolo Valeri di Roma 1 (AVAR: Luca Zufferli di Udine)

Ammoniti: Diakité, Falletti e Favasuli (T.); Ricci e Nasti (B.) Recuperi: 3/6 Spettatori: 5.281 (di cui 68 ospiti e 1.987 abbonati)