Ternana, Bandecchi all’attacco contro Lucarelli. Rossoverdi coi cerotti per la Spal

TERNI- Non tira decisamente una bell’aria in casa della Ternana, nonostante la vittoria di Parma. I rossoverdi sono in ritiro per preparare la sfida di domani pomeriggio al Mazza di Ferrara contro la Spal (ore 18.30) e il patron Bandecchi agita nuovamente la vigilia.

Dopo aver giudicato negativamente la partita di Parma perché la squadra si è fatta rimontare due gol ed ha sofferto dopo il 3-2, ha nuovamente rilanciato sui social quello che sembra ormai uno scontro aperto col tecnico Lucarelli: “Volevo stare dove sta il Perugia, dato che a Luglio ho dato molti soldi a disposizione, ho chiesto a settembre a Lucarelli cosa pensasse ed ho avuto risposte positive. Voglio ciò che si doveva fare in alternativa, non voglio più sentire cazzate. Sono stato troppo zitto, mentre chi parlava si è convinto di cazzate, ora parlo io…”, dice.

E ancora: “Sono convinto che la mia Ternana sia fortissima e piena di campioni e che Lucarelli e il suo staff siano eccellenti, ma tutti insieme momentaneamente non hanno rispetto per quanto guadagnano e per il modo Divino in cui sono trattati, per rispettare la città e la tifoseria. Piano piano troveranno la soluzione o faranno tutti una brutta figura. Sino ad oggi hanno parlato troppo e fatto troppo poco. I cugini di Perugia costano un quarto e stanno troppo avanti, parlano meno, sono bravi e vincono, tanto di cappello, perchè è giusto la loro tifoseria ci prenda per il culo. Noi parliamo e non facciamo come i pagliacci. Io pago soluzioni, non chiacchiere”.

Le ultime in casa rossoverde

Oltre a Falletti, operato oggi a Villa Stuart a Roma per la riduzione della lesione al legamento crociato anteriore sinistro (stagione finita) e Celli, infortunati anche Donnarumma (distorsione alla caviglia) ed Agazzi (problema muscolare). Torna Ghiringhelli dalla squalifica, mentre da valutare la situazione di Koutsoupias che ha preso un colpo in bocca. Lucarelli, dal ritiro, manda un messaggio chiaro: “Mi aspetto che la squadra metta da parte la vittoria contro il Parma, che non sia appagata da questa. Ci sono due modi per reagire a questo successo: acquisire consapevolezza e fare un’altra impresa, oppure arrivare alla sfida con la testa ancora a Parma. La Spal ha una posizione di classifica che non rispecchia il suo valore, la rosa è importante”.