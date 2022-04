Ternana, arriva il Lecce: Lucarelli perde Iannarilli, positivo al Covid

TERNI – L’ultima volta che Antony Iannarilli aveva saltato un match di campionato risale alla gara contro la Juve Stabia della scorsa stagione. Ma domani sera alle 19, sarà lui il grande assente in Ternana-Lecce. Il portiere è stato infatti trovato positivo al Covid e dunque salterà la sfida.

Le parole del tecnico

Cristiano Lucarelli, tecnico delle Fere ha parlato attraverso un video nel prepartita: “Non ci presenteremo nelle migliori condizioni ma non deve rappresentare un alibi. Dobbiamo come sempre trovare soluzioni che ci fanno presentare in maniera competitiva contro una squadra che se non è la più forte, una delle più forti in assoluto del campionato per valori tecnici. Sarà un bel banco di prova per vedere se possiamo riuscire ancora a cullare i nostri sogni”. “Non c’è soltanto il Lecce in testa alla classifica, davanti ci sono tutte le favorite della vigilia. Però il Lecce è quella che gioca meglio. Sarà un test probante per capire quanto siamo lontani dal poter programmare un certo tipo di campionato la prossima stagione”.