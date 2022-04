Ternana, annullo speciale e cartoline per i 50 della prima serie A

TERNI – Doppia iniziativa per celebrare i 50 anni della promozione della Ternana in serie A, ottenuta al termine della stagione 1971-72 con Corrado Viciani in panchina.

Poste Italiane ha voluto celebrare l’evento con un annullo speciale. Nella giornata di sabato 9 aprile dalle 9.15 alle 14.45, sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito presso il circolo filatelico numismatico “Rodolfo M. Borzacchini”, in Via Muratori 3. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Terni.

I francobolli potranno, per chi lo vorrà essere apposti anche su cartoline speciali celebrative che lo stesso circolo filatelico ha realizzato in occasione del suo convegno, dedicato proprio alla ricorrenza ed in programma al Michelangelo dal 9 al 10 aprile.