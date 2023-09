Ternana, ancora l’amaro calice: pari del Sutirol con un rigore che non c’è

TERNI – Finale amarissimo, di nuovo. La Ternana vede sfumare al 4′ di recupero la vittoria che avrebbe meritato contro il Sudtirol: finisce 1-1 ma è un pari dal retrogusto acido.

Nel primo tempo non succede nulla fino al gol rossoverde, realizzato da Casasola al minuto 23 con uno stacco imperioso su corner di Falletti. Subito dopo contropiede con Raimondo che salta il centrocampo ed arriva al limite dell’area ma prima del tiro viene messo giù . Il Suditirol si era visto sopratutto sui tanti svarioni difensivi della Ternana, senza mai però impensierire davvero i rossoverdi.

Nel secondo tempo, sotto una pioggia battente, Falletti e Corrado impegnano subito Poluzzi.Pericoloso soprattutto l’esterno, che arriva al tiro al termine di una azione manovrata iniziata dalla parte opposta, ma è in ritardo e sbilanciato al momento di colpire. La Ternana tiene il gioco ma non riesce a chiudere il match e così gradualmente, dopo ancora un altro paio di giocate rossoverdi, il Sudtirol guadagna metri e schiaccia le Fere sul proprio. Al minuto 41′ clamoroso buco della Ternana su punizione di Casiraghi: nessuno marca Masiello che è libero sulla sinistra e può battere a rete completamente indisturbato. Per fortuna della Ternana i piedi sono quelli di un difensore centrale e la mira anche.

Nel finale, il fattaccio: Pyythia si scontra con Cisco ma tocca prima il pallone. L’arbitro fischia il rigore, il Var non interviene e Casiraghi pareggia.

Il tabellino

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Mantovani; Casasola (35′ st Sørensen), Luperini, Łabojko (31′ st Mărginean), Favasuli (23′ st Pyyhtiä), Corrado; Falletti (K, 35′ st Dionisi), Raimondo (31′ st Favilli). A disp.: Brazão, Celli, de Boer, Distefano, Viviani, Travaglini, Lucchesi. All.: Lucarelli

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi (35′ st Lunetta); Ciervo (1′ st Rover), Broh (1′ st Pecorino), Tait (K), Casiraghi (50′ st Peeters); Lonardi (44′ st Cisco); Odogwu. A disp.: Drago, Cagnano, Ghiringhelli, Cuomo, Rauti, Shiba, Kofler. All.: Bisoli

Arbitro: Paride Tremolada di Monza (assistenti Meli-Alassio IV ufficiale Bordin)

VAR Miele di Nola AVAR Valeri

Marcatori: 23′ pt Casasola (T.), 48′ st Casiraghi (S., rig.)

NOTE:Sole e molto caldo nel primo tempo, temporale e poi pioggia battente con forte vento nella ripresa. Ammoniti: Capuano, Łabojko e Luperini (T.), Casiraghi (S.).. Recuperi: 1/6 Spettatori: 3.909 (di cui 1.987 abbonati e 35 ospiti). Osservato un minuto di raccoglimento in memoria del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Partita sospesa per 5′ al 14′ per problemi all’auricolare del direttore di gara