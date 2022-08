TERNI – Si arricchisce il parco attaccanti della Ternana. I rossoverdi, a 48 ore dal debutto in campionato, annunciano l’arrivo di Andrea Favilli. Classe 1997, pisano, arriva dal Genoa on la formula del prestito annuale con opzione e contro-opzione.

Già nazionale Under 18, Under 19, Under 20 e Under 21, con 34 partite e 8 gol, vanta 95 gare e 19 reti tra Serie A, Serie B e Coppa Italia con le maglie di Juventus, Ascoli, Genoa, Hellas Verona e Monza.