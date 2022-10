Ternana, altro che profilo basso: col Palermo cala un tris imponente, ora è seconda

TERNI -Per quanto il tecnico della Ternana Lucarelli inviti a spegnere gli entusiasmi, dopo il match col Palermo la classifica dice che i rossoverdi sono al secondo posto. Hai voglia a fare il pompiere. Certo, una grande mano alle Fere l’ha dato un Palermo pressochè inesistente in attacco e anche impreciso in difesa, ma i rossoverdi non hanno mai sofferto e se le reti del 3-0 sono arrivate tutte nella ripresa è solo perchè nel primo tempo ha fatto parecchio difetto la mira.

Le scelte

Nel Palermo in campo il rumeno Nedelcearu al posto di Bettella in difesa ed Elia invece di Valente nel tridente di attacco. Poche novità nella Ternana, viste di assenze di Favilli ed Agazzi: giocano Donnarumma e Cassata.

Primo tempo

Ternana subito pericolosa: corner velenoso e colpo di testa di Capuano che va fuori di poco. Poi ecco l’occasione per Coulibaly, ma il centrocampista arriva troppo scoordinato al tiro, dall’altezza del dischetto del rigore: pallone che sorvola la traversa. Contro un Palermo in enorme difficoltà, i rossoverdi sono pericolosi ogni volta che arrivano dalle parti di Pigliacelli e sempre su calcio piazzato: stavolta è Sørensen ad impegnare l’estremo difensore rosanero, palla però alta.

Al 23′ occasionissima con Palumbo, che arriva sul pallone in corsa: diagonale impreciso di sinistro che finisce a lato. La Ternana tiene saldamente il pallino del gioco in mano, ma non riesce a finalizzare e così quelle poche volte che il Palermo arriva dalle parti di Iannarilli rischia grosso, come al 29′ quando Elia arriva a un metro dal gol ma non riesce a girare in rete il cross di Saric. Al 37′ altra grande occasione rossoverde: invenzione di Palumbo per Corrado che mette in mezzo, con Partipilo che non ci arriva. Rossoverdi imprecisi: subito dopo infatti ancora un’altra occasione in piena area di rigore, con Coulibaly che non riesce a girarla in rete da un metro. Ancora l’ex Salernitana pericolosissimo: palla dalle retrovie per Coulibaly che entra in area, ingaggia un duello con Marconi e Pigliacelli, li supera, ma il portiere riesce lo stesso a chiudergli lo specchio della porta.

Secondo tempo

La Ternana sblocca il risultato al 12′ della ripresa, coronando il forcing del primo tempo: Palumbo mette in mezzo un pallone d’oro per Partipilo che l’attaccante barese trasforma in gol con una straordinaria rovesciata.

Il gol ha il potere di scuotere la Ternana, mentre il Palermo nonostante i cambi, scende di tono. Palumbo è in grande spolvero e si prende la scena per il raddoppio: pallone di Defendi per Paliumbo che dal limite a mezza altezza trova l’angolo lontano. Finale con la Ternana che ruota i giocatori e con Raul Moro prima sfiora il tris ben servito da Partipilo (palla a lato) e poi lo trova: fuga in contropiede e pallone appoggiato in rete in tutta libertà.

Il tabellino

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Mantovani, Sørensen, Capuano (33’pt Diakitè), Corrado (33’st Celli); Cassata (18’st Defendi), Di Tacchio, Coulibaly; Partipilo, Palumbo (33’st Pettinari); Donnarumma (33’st Raul Moro) A disp: Krapikas,Ghiringhelli, Martella, Proietti, Paghera, Capanni, Rovaglia. All: Lucarelli.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala (33’pt Buttaro); Segre (32’st Floriano), Stulac, Saric (22’st Valente); Elia (22’st Broh), Brunori, Di Mariano (32’st Vido). A disp: Massolo, Bettella, Lancini, Devetak, Damiani, Claudio Gomes, Soleri. All: Corini.

ARBITRO:Manganiello di Pinerolo (assistenti: Liberti-Cipriani IV Ufficiale: Andreano)

VAR: Di Martino di Teramo AVAR: Lombardi

MARCATORI: 12’st Partipilo (T), 32’st Palumbo (T), 45’st Raul Moro (T)

NOTE: Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 6.617 (di cui 1.723 abbonati e 356 ospiti) Ammoniti: Segre (P), Broh (P). Calci d’angolo:5-0. Recupero:3’pt 4’st