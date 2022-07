Ternana, altro arrivo: in attacco ecco l’ex Gubbio Spalluto, Furlan alla Triestina

TERNI – La notizia era di fatto già ufficiale ieri, quando l’attaccante aveva già rilasciato a Fiorentina.it alcune dichiarazioni. Oggi c’è l’annuncio della Ternana. Arriva alla corte di Cristiano Lucarelli Samuele Spalluto.

Classe 2001, di proprietà della Fiorentina, arriva in prestito con diritto di riscatto e contro-opzione, dopo una grande stagione scorsa al Gubbio, con 11 gol (10 in stagione regolare e 1 ai playoff) nella serie C del 2022. Sono state 27, le presenze in campionato con la maglia dei rossoblu. In precedenza, era stato uno dei punti di forza delle rappresentative Under 17 e Under 19 della Fiorentina. E’ pugliese, nativo di Sa Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi.

Contemporaneamente, lascia la Ternana dopo 160 partite in 5 stagioni Federico Furlan. L’esterno classe ’90 si trasferisce in Friuli con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B della formazione alabardata.