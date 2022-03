Ternana a Vicenza coi cerotti, Lucarelli: “Dobbiamo abbassare la quota salvezza”

TERNI – Posticipo per la Ternana, attesa domani pomeriggio (ore 15.30) dal Vicenza allo stadio Romeo Menti. Cristiano Lucarelli, tecnico rossoverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match. Ecco le sue parole.

L’avversario e le Fere

“Fortunatamente abbiamo un ampio margine sulle zone rosse, ma cerchiamo di fare punti per arrivare prima possibile alla quota della tranquillità. Per loro sicuramente sarà una partita importantissima. La salvezza per loro non è poi così lontana, ma noi non abbiamo intenzione di rilanciarli, spesso è accaduto che abbiamo perso con tante squadre in crisi. L’obiettivo è di portare a casa punti per abbassare la quota. Sono sicuro che i ragazzi faranno una prestazione giusta, martedì per la prima volta abbiamo raccolto più di quanto meritavamo”

Il Vicenza ha giocatori davanti che ti possono far male in ogni momento: Giacomelli, Diaw, Dal Monte e Da Cruz. Avranno i tifosi che li spingeranno, noi dovremo essere bravi a fare una certa prestazione per raffreddare questo entusiasmo. Sarà una delle poche volte che troveremo uno stadio caldo”.

La formazione

“Per la formazione devo ancora valutare alcuni giocatori se metterli dall’inizio o a partita in corso, abbiamo ancora uno fuori col Covid. Per ora abbiamo un punto in più rispetto al girone d’andata con tutte le assenze, ci teniamo a galla. Martedì, al di là della brutta prestazione, mi è piaciuto come i ragazzi si sono impegnati per portare a casa una vittoria pur giocando male. Faccio delle valutazioni tattiche, in questo momento abbiamo intrapreso una strada e siamo riusciti a subire un po’ meno, giocando a tre in mezzo abbiamo acquisito più serenità a livello mentale. Ma appena molli un attimo il modulo non conta e prendi imbarcate, non contano più i numeri. Per domani penso che rimarremo a tre in mezzo al campo”

Le ultime

Capuano non recupera, mentre si fermano anche Partipilo, che rientrava dalla squalifica e Salzano, Sorensen sarà a mezzo servizio. Torna Donnarumma, ma sarà disponibile solo per uno spezzone di gara, dato che è reduce da Covid.Out anche Falletti, Agazzi, Ghiringhelli, Capuano, Capanni e Vitali.