Ternana a Pisa, il derby di Lucarelli: “So già che mi insulteranno…Ma io devo pensare solo a noi”

TERNI – La Ternana parte nel pomeriggio per Pisa dove domani alle 14 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani sfiderà i toscani secondi in classifica ad un punto dalla vetta. Sarà una sorta di derby per il tecnico Lucarelli ed il patron delle Fere Bandecchi, entrambi livornesi doc. Lucarelli in conferenza stampa sdrammatizza: ” Già so che sarò offeso e sono contentissimo così – scherza Lucarelli è giusto che nello spirito derby, non mi offendo per queste cose e anche la mia mamma non è permalosa… Ma io alleno la Ternana e mi interessa dare una continuità di risultati, soprattutto in una partita come questa dove tutti ci danno per sconfitti”.

Sul match

Sarà una sfida terribilmente complicata, che apre un ciclo di 10 partite in 35 giorni che decideranno se non tutto, sicuramente molto del campionato: “A tutti sarebbe piaciuto prepararle una per volta con la settimana piena – dice Lucarelli- ma dovremo fare di necessità virtù, senza piangersi addosso e cercare di contare sull’apporto di tutti. A Pisa sarà una gara difficile? Certo, ma in questo campionato si può vincere e perdere contro chiunque. Sicuramente il Pisa è là davanti da inizio campionato e a gennaio si sono rinforzati ancora di più, di fatto chiarendo che puntano alla Serie A. E’ una società con grandi potenzialità economiche: Torregrossa, Benali e Puscas in B non tutti se li possono permettere”.

La situazione

“Koutsoupias non sarà a disposizione – dice Lucarelli – Martella e Mazzocchi si, verranno con noi, anche se dovremo fare delle valutazioni se sia il caso o meno di farli giocare, martedì c’è subito un’altra partita. Mi sarebbe piaciuto arrivare a questo ciclo di partite con la rosa in salute, ma se dovessimo perdere qualche partita non mi sentirete mai lamentarmi delle assenze. Tutti gli uomini di valore devono trovare soluzioni nelle difficoltà, che arrivano nel momento peggiore della situazione. Furlan fino a Frosinone ha sempre giocato, sono passate solo 5 partite tra sosta del campionato e Covid. Con Federico ho parlato anche l’altro giorno, per sapere come sta. Ha avuto una lesione muscolare e in più ha avuto anche il Covid. Gli ho rimarcato la mia stima per lui, l’ho rimesso al suo posto l’anno scorso e ha dato molto. Lui mi ha risposto che per un paio di settimane non dovevo guardarlo, quindi non è ancora in condizione. Per quanto concerne il terzino sinistro, scelta è quella tra far partire Martella dall’inizio e toglierlo dopo un’ora o inserirlo dopo nell’ultima mezz’ora”