Ternana a Parma senza Falletti: stagione finita. Bandecchi punge Lucarelli

TERNI – Vietato sbagliare per la Ternana, ma anche e soprattutto per il tecnico Lucarelli. Bandecchi non lo ha detto esplicitamente ma lo ha fatto capire: è insoddisfatto del rendimento della squadra e quindi a giugno potrebbe prendere decisioni forti. Sta al gruppo far sì che non vengano anticipate. La doppia trasferta in terra emiliana (domani a Parma, alle 14, martedì a Ferrara), ha convinto il club ad un mini-ritiro per restare più concentrati ma l’aria è pesante.

Ovviamente, non aiuta l’infortunio di Falletti, uscito anzitempo contro il Monza e per il quale la stagione è finita: lesione del crociato anteriore sinistro. lunedi si opera.

Testa solo al Parma

Lucarelli, in conferenza stampa, ha preferito glissare e concentrarsi sul Parma: “Le affermazioni del presidente? Siamo troppo vicini alla gara col Parma e alla prossima partita e questo gruppo è in grande difficoltà, ci stanno succedendo diverse cose fuori dal campo, non ultimo l’infortunio di Falletti. Quindi visto che mi sono innamorato della Ternana e vorrei chiudere la mia esperienza con un saldo attivo. Vorrei parlare del Parma, nei limiti del possibile e non creare nei limiti della partita, situazioni che non ci aiuterebbero, non voglio mettere benzina sul fuoco”, ha sottolineato.

La situazione

Senza Falletti, Lucarelli studia le alternative “Chiaramente sto studiando soluzioni tattiche, mettendo magari un centrocampista in più come Koutsoupias o Palumbo- spiega -oppure ci sono giocatori con caratteristiche simili come Peralta, Capone e Partipilo. Ovviamente ci manca lui come persona e come giocatore. Lavoriamo su tutte le soluzioni, anche una difesa a tre. Abbiamo dovuto mettere da parte il vestito buono ed adattarci alle soluzioni che troveremo. Giocando a distanza ravvicinata, ci sono partite che diventa difficile gestire, quindi ovviamente cerchiamo diverse soluzioni. Nei limiti del possibile dovremo cercare di fare le rotazioni, ci sono tre-quattro giocatori che devono riposare. Lavoriamo su tutte le soluzioni, anche una difesa a tre. Abbiamo dovuto mettere da parte il vestito buono ed adattarci alle soluzioni che troveremo. Giocando a distanza ravvicinata, ci sono partite che diventa difficile gestire, quindi ovviamente cerchiamo diverse soluzioni. Nei limiti del possibile dovremo cercare di fare le rotazioni, ci sono tre-quattro giocatori che devono riposare.